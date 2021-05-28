Статья Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича, приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны, опубликованная в «Новом Венском журнале» 2 июня с.г.

В эти дни Австрия замерла в ожидании летних погожих дней и постепенного возврата к привычному докоронакризисному укладу. Мы все верим в то, что скоро наша жизнь вернется на накатанные рельсы и будет наполняться счастливыми моментами долгожданных встреч с родными и близкими, новыми профессиональными и творческими свершениями, прочими яркими событиями.

Убежден, что радость этих переживаний не помешает нам вспомнить, как 80 лет назад – в июне 1941 года – вероломное нападение нацистской Германии на СССР безвозвратно уничтожило всё то, что было дорого миллионам людей разных национальностей и вероисповеданий. Растоптало мечты и жизни тех, кто, как и мы сегодня, хотел строить семьи, искренне любить и честно созидать.

Кто-то может сказать, что все эти трагические события произошли давно, в середине прошлого века. Чего, мол, ворошить старое. Решительно возражу: раны той страшнейшей войны, принесшей многим народам, прежде всего народам Советского Союза, нечеловеческие испытания, муки и страдания, зарубцевались, но до сих пор окончательно не затянулись. Боль утрат продолжает отдаваться в наших сердцах. Она не позволяет предать память многих миллионов, самоотверженно положивших свои жизни на алтарь борьбы с нацизмом и фашизмом, жертв голода и замученных в лагерях смерти. Память о мужестве и героизме наших предков, вставших в полный рост против насаждения человеконенавистнической идеологии, священна и должна бережно передаваться подрастающим поколениям.

Пересмотр итогов Второй мировой войны, героизация и обеление чудовищных преступлений, совершённых нацистами и их приспешниками, включая Холокост, неминуемо чреваты новыми потрясениями. Развернутая в некоторых странах борьба с памятниками воинам-освободителям не укладывается в нормы морали и нравственности. От того, насколько решительно мы сегодня будем противостоять попыткам искажения истории, во многом зависит, как всем нам жить дальше. Отдаем должное властям Австрии, бережно относящимся к мемориалам борцам с нацизмом.

Мы должны не только чтить решения Нюрнбергского трибунала, но и изучать причины, которые привели к Великой войне. В их числе – и позорный «мюнхенский сговор» 1938 года, и целый ряд пактов с Гитлером лидеров европейских государств. За невыученные уроки, как известно, рано или поздно придется расплачиваться. Поэтому сейчас как никогда востребован открытый взаимоуважительный диалог о нашем совместном историческом наследии. Только этот путь может помочь избежать фатальных ошибок.

Сегодня на фоне глумления в некоторых странах над исторической памятью нам приходится быть свидетелями осознанной политики по методичному разрушению послевоенного мироустройства, опирающегося на Устав ООН как ключевой источник норм международного права. Расшатывание действующей договорной базы в сфере контроля над стратегическими вооружениями и направленная девальвация многосторонних диалоговых площадок выступают в роли «подводки» к формированию некого нового «порядка, основанного на правилах». Его контуры уже легко проглядывают: международно-правовой ревизионизм и нигилизм, контролируемая анархия, «приватизация» механизмов принятия решений по узловым проблемам, ставка на силу, шантаж, односторонние санкции и т.п.

Мы категорически против слома механизмов, позволяющих урегулировать противоречия политико-дипломатическими способами. Но с сожалением приходится констатировать, что коллегиальность и мудрость при поиске взаимоприемлемых развязок уступили место политической близорукости, конъюнктурному мышлению и эгоизму. Слушать и слышать друг друга – вот чего нам остро не хватает сейчас, особенно в ОБСЕ. Политические элиты разучились искать компромиссы. Это очень опасная тенденция. Без учета интересов друг друга мы обречены на углубление разделительных линий и новые витки конфронтации с плохо просчитываемыми последствиями.

Российская дипломатия всегда последовательно выступала в защиту идеи формирования равноправной системы коллективной безопасности, основанной на неукоснительном уважении международного права. Этому должны служить как система ООН, так и крупнейшая региональная структура – ОБСЕ. У международного сообщества более чем достаточно задач, которые нужно решать сообща. Это – сохранение мира, укрепление глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, противодействие терроризму, экстремизму, другим транснациональным вызовам и угрозам, включая пандемию COVID-19.

Великая Отечественная война – наша общая боль. Общей считаем и выкованную в ней Победу как часть всемирного наследия человечества, хрестоматийный пример торжества добра над злом. Наша совместная ответственность – сохранить память о ней в интересах гармоничного сосуществования и развития всех народов и культур.

А.Лукашевич,

Постоянный представитель России при ОБСЕ в Вене