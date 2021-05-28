О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял сопредседателей Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Т.Клаара, представителя ООН Дж.Султаноглу и спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу А.Сёдер.

Подробно рассмотрены актуальные вопросы повестки дня Женевских дискуссий в контексте подготовки к намеченному на конец июня с.г. очередному раунду. С российской стороны подчеркнута важность достижения реальных подвижек в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе. Существенный прогресс на этом приоритетном направлении мог бы быть достигнут путем начала субстантивной работы над соглашением о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой, а также запуска процесса делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границы.

Подтверждено общее понимание безальтернативности поддержания постоянного диалога в целях снятия раздражителей в приграничье и в целом снижения напряженности в отношениях Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом. Обсуждение возникающих проблем необходимо вести в деполитизированном и взаимоуважительном ключе как на самих Женевских дискуссиях, так и в рамках созданных под их эгидой Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнете и Гале. В этой связи выражена надежда на скорейшее возобновление заседаний МПРИ на грузино-абхазской границе.