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О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с начальником Главного управления общей безопасности Министерства внутренних дел Ливанской Республики А.Ибрагимом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
16 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял начальника Главного управления общей безопасности Министерства внутренних дел Ливанской Республики А.Ибрагима.
В ходе встречи состоялось предметное обсуждение складывающейся обстановки на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Ливане. Отмечена важность продолжения усилий в интересах формирования нового ливанского правительства с целью скорейшего преодоления политического и социально- экономического кризиса в стране.
Особое внимание было уделено вопросам содействия возвращению на родину сирийских беженцев, более миллиона из которых находятся в Ливане.
С российской стороны была подтверждена последовательная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана. Подчеркивалась необходимость решения острых вопросов национальной повестки дня на основе широкого диалога исключительно в правовом поле и без иностранного вмешательства.