О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Латвии в России М.Риекстиньшем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 июня член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Латвии в России М.Риекстиньша.

В центре беседы было обсуждение широкого круга международных проблем.

Было детально проанализировано состояние двусторонних отношений между Россией и Латвией и возможные пути их развития. В этой связи Посол выразил надежду на то, что такие перспективы существуют по самым разным направлениям, в первую очередь, в торгово-экономической и транспортной сферах. В то же время признавалось наличие серьезных трудностей в налаживании взаимодействия между обеими странами.

А.В.Яковенко подробно информировал Посла о деятельности Дипломатической академии в сфере повышения квалификации отечественных и иностранных дипломатов, а также подготовки специалистов-международников на бакалавриате, в магистратуре и аспирантуре.