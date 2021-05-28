Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова участникам панельной дискуссии «Трагедия военного плена: поиск информации о судьбах советских военнопленных Великой Отечественной войны в современных условиях»

Приветствую участников российско-германской панельной дискуссии.

Нынешний год проходит под знаком 80-летия одной из наиболее трагических дат в истории нашей Родины – начала Великой Отечественной войны. Она принесла горе невосполнимой утраты практически в каждую советскую семью. В частности, миллионы наших соотечественников попали в плен, были интернированы. Имена и судьбы многих из них до сих пор не установлены.

Важно помнить о тех, кто спас мир, в том числе ценою жизни, от ужасов «коричневой чумы». Пресекать любые попытки фальсификации истории в угоду текущей политической конъюнктуре. Свою лепту в эту работу вносит Министерство иностранных дел, в том числе через продвижение материалов об отечественной внешней политике и дипломатии в годы военного лихолетья. Регулярно пополняем массив оцифрованных материалов «Вторая мировая война в архивных документах» на портале Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина. Оказываем всестороннюю помощь исследователям, широкой общественности, представителям СМИ.

Задачам сохранения правды о трагических страницах общего прошлого служит и российско-германский проект по поиску и оцифровке архивных документов «Советские и германские военнопленные и интернированные», осуществляемый при поддержке дипломатических ведомств двух стран.

Убежден, что его последовательная и полная реализация станет важным вкладом в историческое примирение наших народов.

Рассчитываю, что сегодняшняя конференция с участием историков, специалистов по архивному делу, студентов будет способствовать активизации взаимодействия на этом важном направлении.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ