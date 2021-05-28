О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в России Д.Давой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 июня по инициативе монгольской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Д.Давой.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили совместные шаги по противодействию распространению пандемии новой коронавирусной инфекции, а также затронули ряд других тем, вызывающих взаимный интерес.