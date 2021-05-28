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16.06.2112:30
О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в России Д.Давой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
16 июня по инициативе монгольской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Д.Давой.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили совместные шаги по противодействию распространению пандемии новой коронавирусной инфекции, а также затронули ряд других тем, вызывающих взаимный интерес.