О выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2022-2023 гг.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 июня с.г. в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выборы непостоянных членов Совета Безопасности всемирной Организаций. В состав этого органа на период 2022-2023 гг. подавляющим большинством голосов были избраны Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ.

Рассчитываем, что участие этих государств в работе Совета будет способствовать укреплению центральной координирующей роли ООН в мировых делах, повышению ее авторитета и эффективности.

Российская сторона настроена на тесное взаимодействие с новыми членами Совета Безопасности в целях успешного реагирования на вызовы и угрозы в области международного мира и безопасности.