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15.06.2115:22
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 июня заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин принял Посла Государства Израиль в Москве А.Бен Цви по его просьбе.
Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на задачи урегулирования очагов напряженности и конфликтов в регионе.
В свете формирования нового правительства Израиля обсуждалось также дальнейшее развитие российско-израильского взаимодействия.