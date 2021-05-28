О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 июня заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин принял Посла Государства Израиль в Москве А.Бен Цви по его просьбе.

Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на задачи урегулирования очагов напряженности и конфликтов в регионе.

В свете формирования нового правительства Израиля обсуждалось также дальнейшее развитие российско-израильского взаимодействия.