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О XXXVI заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 июня под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова состоялось XXXVI заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.
В его работе приняли участие входящие в состав Совета губернаторы, руководящие сотрудники Администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.
Были рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия субъектов Российской Федерации с международными форматами регионального сотрудничества.
В контексте обсуждаемой темы заслушаны доклады губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко «К 25-летию участия России в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ)», губернатора Челябинской области А.Л.Текслера «О председательстве в Форуме глав регионов стран ШОС», главы Республики Карелия А.О.Парфенчикова. Выступили представители других субъектов Российской Федерации, а также министерств и ведомств.
Участники пришли к выводу, что регионами уже проводится системная работа в сфере многостороннего межрегионального сотрудничества. Вместе с тем подчеркнута необходимость ее наращивания и повышения профиля российских регионов на различных международных площадках. При этом безусловным приоритетом остается кооперация в рамках многосторонних объединений на пространстве Евразии.
По итогам заседания Совет принял развернутые рекомендации.