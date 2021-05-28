Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на XXXVI заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России, Москва, 15 июня 2021 года

Уважаемые коллеги,

Мы проводим сегодня очное заседание после определенного перерыва. Хорошо, что жизнь возвращается в нормальное русло.

Приветствую всех участников очередного заседания Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

В прошлый раз мы обсудили комплекс вопросов, связанных с молодежным измерением межрегионального сотрудничества. Целый ряд принятых нами рекомендаций лег в основу программ по реализации государственной молодежной политики субъектов Федерации. В их числе – Новосибирская, Ульяновская, Калининградская, Нижегородская, Ленинградская области, Республика Карелия. Рассчитываю, что энергичная работа на этом направлении будет продолжена.

Сегодня у нас на повестке дня тематика участия российских регионов в деятельности международных структур. Безусловным приоритетом остается работа в рамках многосторонних объединений на пространстве Евразии. Определенные результаты уже достигнуты. Например, при ведущей роли России последовательно выстраивается межрегиональная кооперация в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): разработаны и приняты Программа развития межрегионального взаимодействия, а также Регламент Форума глав регионов государств-членов. Первое заседание Форума успешно прошло под председательством Челябинской области в октябре 2020 г. Готовится второе заседание.

Как известно, Президент В.В.Путин выдвинул инициативу формирования Большого Евразийского партнерства, предусматривающую сопряжение потенциалов всех государств и интеграционных объединений на нашем общем огромном континенте. Рассчитываем на активное включение в общую работу субъектов Российской Федерации. Особенно тех, по чьей территории проходят крупные транспортно-логистические коридоры: Транссиб, БАМ, «Приморье-1», «Приморье-2», Северный морской путь, «Европа – Западный Китай», «Север – Юг», Россия – Монголия – Китай.

Диалог на уровне регионов и муниципалитетов обогащает многообразное взаимодействие в рамках БРИКС. В 2020 г. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ульяновск и Саранск приняли мероприятия российского председательства в объединении. В августе этого года в Ульяновске впервые пройдет Молодежный лагерь стран «пятерки». Хорошо зарекомендовал себя Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС, который в текущем году организуют наши индийские коллеги. Высокой оценки заслуживает и деятельность Международного муниципального форума, третье заседание которого в ноябре пройдет в г. Санкт-Петербурге.

Приветствуем вовлеченность российских регионов в проекты и программы учреждений системы ООН, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ФАО, ЮНИДО, МОТ, ХАБИТАТ и др.

Плодотворно продвигается диалог с ЮНЕСКО, ставший хорошим инструментом гуманитарной дипломатии, стимулом для развития туризма. Хотел бы отметить, особенно активны Башкортостан, Алтай, Дагестан, Татарстан, Югра и Якутия.

По инициативе России успешно прошел Международный год языков коренных народов в 2019 г. Генассамблеей ООН принято решение о провозглашении одноименного Международного десятилетия в период 2022-2032 гг. Комплексный план мероприятий в рамках данной инициативы верстается по линии Федерального агентства по делам национальностей. Убежден, что российским регионам – с учетом их опыта по сохранению и приумножению культурно-исторического и языкового наследия – следует энергично подключиться к этим усилиям. Будем этому способствовать.

Динамично развивается международное сотрудничество на Крайнем Севере в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и действующего под его эгидой Регионального совета. В октябре председательство в Баренцевом региональном совете на период до 2023 года переходит к Ненецкому автономному округу. Рассчитываю, что это повысит авторитет наших регионов в системе Баренцева сотрудничества, будет содействовать решению масштабных задач развития российского Севера. А также внесет вклад в подготовку национального председательства России в СБЕР в 2023-2025 гг.

Придаем большое значение укреплению взаимодействия регионов на Балтике – в первую очередь, в форматах Организации субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря, где нашу страну представляет Калининградская область, а также Союза балтийских городов, в котором от России участвует Санкт-Петербург.

По нашей инициативе прорабатываются расширение регионального взаимодействия в рамках Арктического совета, где Россия заступила на пост Председателя на период 2021-2023 гг. Под нашим руководством запланировано 80 мероприятий, большая часть которых пройдет на территории субъектов Федерации, расположенных в Арктической зоне. Безусловно, что это будет содействовать их социально-экономическому развитию, стимулировать интерес иностранных партнеров.

Положительной оценки заслуживает плодотворная кооперация в рамках неправительственной организации Северный Форум. В нее входят все Арктические регионы Крайнего Севера.

Наши восточные районы вносят существенный вклад в работу Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Имеются возможности наращивания их участия и в деятельности форума «Азия-Европа» (АСЕМ).

Во второй половине 2022 года к России перейдет председательство в Черноморском экономическом сотрудничестве (ЧЭС). Рассчитываем на использование инфраструктуры Ростовской области и Краснодарского края в целях проведения ряда многосторонних мероприятий по линии этой Организации.

Продолжается эффективный диалог по линии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Важно, что Конгресс – в отличие от ряда других советоевропейских структур – остается площадкой с объединительной повесткой дня, избегая чрезмерной политизации. Успешная работа нашей делегации во главе с губернатором Ленинградской области позволяет поддерживать конструктивный деполитизированный диалог с руководителями регионов и городов европейских государств.

Несмотря на раскрученную Брюсселем санкционную спираль, продолжается взаимодействие по линии программ приграничного сотрудничества с государствами Евросоюза и Норвегией. Общий бюджет таких проектов превысил 300 млн евро. Отдельно упомяну Ассоциацию европейских приграничных регионов, в работе которой принимают участие Курская и Калининградская области, Республика Карелия.

Заинтересованы в создании новых региональных структур, включая Совет Берингова/Тихоокеанско-Арктического региона, предполагающий участие ряда российский арктических субъектов и Аляски. Пока наши американские партнеры размышляют над этим предложением. Разумеется, по-прежнему открыты к развитию межрегионального сотрудничества с США в рамках Российско-Американского Тихоокеанского партнерства.

Уважаемые коллеги,

Задачи, действительно, крупные. Хотел бы еще раз подтвердить заинтересованность Министерства иностранных дел в планомерном и поступательном развитии межрегиональных связей, повышении профиля российских регионов на различных международных площадках. Сегодняшнее заседание дает возможность подробно обсудить существующие проекты, выработать полезные рекомендации на будущее.

Надеюсь, мы все плодотворно поработаем. Спасибо за внимание.