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14.06.2116:34

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Ш.М.Курейши

1200-14-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 июня по инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Ш.М.Курейши.

В ходе беседы обсуждалось взаимодействие в рамках ФАТФ, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на активизацию российско-пакистанского многопланового сотрудничества.

 

 

 

 

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