О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Ш.М.Курейши

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 июня по инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Ш.М.Курейши.

В ходе беседы обсуждалось взаимодействие в рамках ФАТФ, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на активизацию российско-пакистанского многопланового сотрудничества.