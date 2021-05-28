Новости

13.06.2114:19

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с командующим йеменскими силами «Национального сопротивления» Т.Салехом

1199-13-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

11 июня заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин принял командующего йеменскими силами «Национального сопротивления» Т.Салеха и членов сопровождающей его делегации.

В ходе состоявшейся беседы была подробно обсуждена складывающаяся в Йеменской Республике военно-политическая и гуманитарная ситуация. Особое внимание уделялось вопросам практической реализации Стокгольмских договоренностей, достигнутых по итогам консультаций сторон межйеменского конфликта в декабре 2018 г.

С российской стороны отмечена безальтернативность скорейшего прекращения в Йемене вооруженного противостояния и запуска инклюзивного процесса всеобъемлющего урегулирования, подтверждена поддержка соответствующих усилий, предпринимаемых по линии ООН.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность