О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со Специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Т.Веннесландом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации со Специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Т.Веннесландом, находящимся в Москве с рабочим визитом. Состоялась также отдельная встреча спецпредставителя Министра иностранных дел России по БВУ В.К.Сафронкова с Т.Веннесландом.

Произведен углубленный обмен мнениями по сложившейся ситуации в палестино-израильских отношениях.

Обсужден набор практических шагов в интересах укрепления прекращения огня вокруг сектора Газа, оказания гуманитарного содействия мирному населению и восстановлению гражданской инфраструктуры. Особое внимание было уделено задачам формирования атмосферы для налаживания диалога между палестинцами и израильтянами по вопросам окончательного статуса на базе решений СБ и ГА ООН, включая принцип «двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. Подчеркнута центральная роль во всех этих усилиях ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС.

С российской стороны была дана высокая оценка усилиям ООН, а также Египта по прекращению силового противостояния в мае с.г., чему Москва энергично способствовала. В целях активизации консолидированных шагов по продвижению БВУ отмечена важность скорейшего созыва заседания «квартета» на уровне министров, а также расширения его координации с заинтересованными региональными игроками.