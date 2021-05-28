Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова телеканалу «Красная линия» для документального фильма о Г.А.Зюганове, Москва, 12 июня 2021 года

Вопрос: Мы делаем фильм о Г.А.Зюганове. Что бы Вы могли сказать о нем как о политике, общественном деятеле, человеке? Какие его личные качества Вам особенно импонируют?

С.В.Лавров: Г.А.Зюганов – это часть истории современной России. Человек, который с первых же дней образования Российской Федерации принимал самое активное участие в формировании ее политики, прежде всего внутренней, поскольку отражал чаяния большой части населения нашей страны, пользовался и продолжает пользоваться широким доверием этой группы граждан, являющихся неотъемлемой частью российского народа.

При всех проблемах внутри Российской Федерации, которые приходилось решать политической элите нашей страны, всем партиям, сформированным в то время и стремящимся определить повестку дня развития нашего государства, несмотря на все эти сложности, Г.А.Зюганов с самых первых дней образования Коммунистической партии Российской Федерации уделял большое внимание внешней политике. У него один из наиболее серьезных и интересных опытов общения с партийными партнерами за границей: это и Коммунистическая партия Китая, и коммунистические, левые партии многих других стран, с которыми Россия развивает тесные отношения. Добавление партийного сегмента в эти межгосударственные связи я считаю очень важным. Подобные контакты налаживают и развивают другие партии, входящие в Государственную думу, но Коммунистическая партия Российской Федерации является одним из активных участников внешнеполитических процессов.

Я хотел бы выделить также и парламентскую дипломатию. Помимо партийных связей Г.А.Зюганов как глава фракции активно участвует в продвижении межпарламентского сотрудничества. Здесь много полезного делается всеми фракциями нашего Парламента – Государственной думы и Совета Федерации.

Тесно сотрудничаем по всем этим направлениям. Как представители Министерства иностранных дел активно поддерживаем все партии, парламентские фракции в установлении и углублении их внешних связей.

Мне особо приятно работать с Г.А.Зюгановым, потому что помимо совпадения служебных, официальных функций, у нас очень теплые человеческие отношения, которые доставляют мне искреннее удовольствие. Мне приятно общаться с Геннадием Андреевичем как с человеком, с одной стороны, предельно ответственно относящимся к выполнению своих политических функций, тех задач, которыми он обличен доверием избирателей, и, с другой стороны, как с человеком, думающим не только о партии, но и о судьбах всей страны. Г.А.Зюганов – человек, который умеет слышать своих оппонентов внутри страны и готов искать договоренности, межпартийный консенсус ради интересов народа и государства.

Еще одно его качество – это стремление в любое время чувствовать своих избирателей. Он харизматичный политик, предельно тонко воспринимающий изменения настроений в обществе. Он всегда старается найти решения, которые потом инкорпорируются в партийную, правительственную программу, будут современны и своевременны.

В личном плане он просто обаятельный, эрудированный человек, с которым приятно общаться. Г.А.Зюганов в любой момент может «преломить» исторические примеры, в том числе и из своей собственной биографии, к сегодняшнему дню, постараться максимально эффективно их использовать. Что еще меня сближает с Геннадием Андреевичем – это чувство юмора. Ценю его ироничное, самоироничное отношение к роли личности в истории, его способность самые серьезные вещи обсуждать таким образом, чтобы не уходить в заумные дискуссии. Он с очень тонким юмором воспринимает происходящее, при этом оставаясь патриотом и активным участником строительства новой России, нашей общей государственной, парламентской, партийной, общественной работы по обеспечению интересов Российской Федерации в современном мире.