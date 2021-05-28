Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с эвакуацией граждан России из сектора Газа

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации в связи со сложной гуманитарной ситуацией в секторе Газа, дополнительно обострившейся в результате последнего витка палестино-израильского вооруженного противостояния, была осуществлена эвакуация проживающих в палестинском анклаве граждан России и стран СНГ.

Первая группа обратившихся за помощью соотечественников была вывезена 26 мая. Остающаяся часть изъявивших желание вернуться на родину в количестве 112 человек (в основном женщины и дети) 10 июня пересекла палестино-египетскую границу через контрольно-пропускной пункт «Рафах», откуда была доставлена наземным транспортом в международный аэропорт Каира и далее самолетами МЧС России в Москву 11 июня 2021 г.