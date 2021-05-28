О Конференции министров стран-членов Совета Европы, ответственных за вопросы СМИ и информационного общества

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10-11 июня в г.Никосия, Республика Кипр, в онлайн-формате состоялась Конференция министров стран-членов Совета Европы (СЕ), ответственных за вопросы СМИ и информационного общества. Российскую Федерацию представляла заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Б.М.Черкесова.

По итогам Конференции приняты итоговая декларация и четыре резолюции: по свободе выражения мнения и цифровым технологиям; по изменению условий функционирования СМИ и массовых коммуникаций; по влиянию пандемии коронавируса на свободу выражения мнения и по безопасности журналистов.

Форум стал площадкой для заинтересованного обмена мнениями по наиболее значимым современным вызовам информационному обществу, таким как реализация права на доступ к достоверной информации в условиях пандемии COVID-19, выработка оптимальных механизмов регулирования деятельности интернет-платформ и применения технологий искусственного интеллекта в медиасреде, повсеместная тенденция к ухудшению ситуации с обеспечением прав журналистов и СМИ. Важным результатом мероприятия стал четкий сигнал о необходимости обеспечения защиты свободы выражения мнений в связи с развитием цифровых технологий.

Выражаем надежду, что практические результаты Форума станут важным вкладом в дальнейшую инклюзивную международную работу по медиапроблематике в эпоху цифровых технологий.