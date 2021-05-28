Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова казахстанскому информационному агентству «Хабар», Москва, 11 июня 2021 года

Вопрос: Первый вопрос как к выпускнику МГИМО МИД России. Это один из центров подготовки дипломатов, политиков не только России и стран СНГ, но и других государств. Есть ли такое понятие, как братство выпускников МГИМО? В чем оно состоит? Есть ли отличие выпускников МГИМО от выпускников других вузов?

С.В.Лавров: Не буду говорить за другие вузы, не хочу ни с кем сравнивать нашу альма-матер. Не хочу никого обижать. Но о нашем университете могу с уверенностью сказать, что это вуз, в котором студенческое братство зарождается с первого курса, с первых дней учебы и продолжается всю последующую жизнь. Выпускники не теряют связи друг с другом. Они активно работают через Ассоциацию выпускников МГИМО – очень полезная (не мертвая, а живая), постоянно развивающаяся структура. Есть эндаумент-фонд, помогающий университету быстро развиваться. Это происходит на наших глазах, прежде всего, благодаря вкладам выпускников, которые ушли в бизнес, сделали хорошую карьеру, зарабатывают деньги и щедро делятся со своим любимым институтом.

Есть еще одно свидетельство того, что это братство живет, существует и развивается. В свое время мы решили ежегодно проводить слеты – Международный форум выпускников МГИМО. К сожалению, обстоятельства, в том числе пандемия, несколько затормозили этот процесс. Но состоялось пять таких форумов. Четвертый был в 2017 г. в Астане, где мне довелось принять участие и где участвовал занимавший тогда должность Председателя Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

Вы удачно выбрали слово «братство». Это совпадает с моим ощущением. Могу только сказать, что, может быть это будет нескромно, но я написал то, что называется гимном МГИМО, и там есть фраза «сохранить студенческое братство». Так что мы стараемся это делать. Это отражение жизни, а не какой-то искусственный процесс.

Вопрос: Вы достаточно долгое время общались с Касым-Жомарт Кемелевичем Токаевым на уровне министров иностранных дел, затем с Председателем Сената, Президентом. Отметили ли Вы для себя какие-то интересные наблюдения? Фактор братства влияет на ваши отношения?

С.В.Лавров: Наверняка, как у любых мгимовцев, это чувство сохраняется на всю жизнь. Касым-Жомарт Кемелевич остается сам собой независимо от должностей, которые занимал и продолжает занимать. Остается человеком, который верен своим друзьям, профессии, стране.

Мы с ним общались долгие годы, включая период, когда он работал в Министерстве иностранных дел Казахстана еще до того, как он стал министром иностранных дел. Когда он им стал, наше общение стало регулярным – обмен визитами, переговоры, доверительные консультации. Затем, когда Касым-Жомарт Кемелевич был Председателем Сената, я каждый визит в Астану был принят им на аудиенцию. Это доставляло мне особое удовольствие, потому что беседы всегда проходили откровенно, нестандартно, нешаблонно. Потом мы тесно сотрудничали, когда Касым-Жомарт Кемелевич в начале 2010-х возглавлял Отделение ООН в Женеве, был одновременно представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Там он снискал себе большое уважение и авторитет. Он активнейшим образом поднимал роль этого ооновского учреждения, которое, напомню, находится в городе, где расположены штаб-квартиры двух десятков специализированных учреждений ООН помимо самого отделения ООН в Женеве. Это большой и ответственный пост. Касым-Жомарт Кемелевич поставил рекорд, потому что в период его генерального директорства в Женеве он провел рекордное количество мероприятий (более десяти тысяч) по сравнению с аналогичными периодами его предшественников. Кроме того, он не только обеспечивал интенсивность деятельности этой ооновской столицы, но и активнейшим образом занимался повышением ее технологичности. При нем развивалась цифровизация в то время, когда еще она не была поголовной модой и «требованием дня». Он предвидел важность процесса цифровизации документооборота. Цифровизация библиотеки Отделения ООН началась именно при нем.

Из политических тем он уделял особое внимание задачам борьбы за ограничение гонки вооружений, разоружение, обеспечение режима нераспространения. Помню, как именно он в качестве Генерального секретаря Конференции по разоружению в Женеве (главный переговорный орган) активно содействовал церемонии, которую мы провели с КНР в 2014 году, презентуя проект российско-китайского договора, направленного на предотвращение гонки вооружений и размещения оружия в космосе. Договор до сих пор сохраняет актуальность. Более того, она возрастает. Мы помним, какой вклад в закрепление этой темы в повестке дня международного сообщества сыграл Касым-Жомарт Кемелевич.

Вопрос: Вы сказали, что у вас с К.-Ж.К.Токаевым нестандартные встречи. Вы с хорошим чувством юмора, он тоже этим отличается.

С.В.Лавров: Когда у людей хорошее чувство юмора, они давно знакомы, то обращаются друг к другу по первому имени. К.-Ж.К.Токаев остается собой со своими друзьями. Конечно, это никоим образом не касается выполнения официальных функций. Здесь есть очень четкая грань. Но пошутить, посмеяться доброму анекдоту – это качество у нас никто не отнимет.

Вопрос: Какие еще качества политика, дипломата ценны для Вас?

С.В.Лавров: Прежде всего, высочайшая преданность своему долгу, народу, Родине. Это не шутки, не высокие слова. Это то, что мы видим. Все, кто хорошо знает К.-Ж.К.Токаева, с первых же минут отмечают именно эти его качества. Второе – высокая эрудиция, прекрасное владение иностранными языками, международной проблематикой. Еще более важно – прекрасное знание своей страны, задач, которые поставлены перед ней первым Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым и формулируются сейчас под руководством К.-Ж.К.Токаева. Когда понимаешь нужды, чаяния своего народа, задачи внутреннего развития, то формулирование внешнеполитических приоритетов обретает более конкретный характер, четкий смысл и направленность.

Вопрос: Вчера мы общались с С.А.Орджоникидзе. По его наблюдениям, многие министры иностранных дел и эксперты боятся переговорных процессов с Вами и К.-Ж.К.Токаевым из-за того, что вы – суперпрофессионалы.

С.В.Лавров: Мне неловко это комментировать. Хочу посоветовать всем, кто заинтересован в развитии отношений с Россией и Казахстаном, не бояться ни К.-Ж.К.Токаева, ни меня. Мы никогда не будем обижать собеседника, отвечать грубостью на грубость, даже когда нашим странам предъявляют претензии. Сейчас такое случается публично, в ходе переговоров и в связи с избирательными кампаниями. В Казахстане недавно была избирательная кампания, в России начинается (в сентябре с.г. будут выборы в Государственную Думу). Прекрасно видели, как вели себя наблюдатели от ОБСЕ, ПАСЕ в ходе ваших избирательных процессов. Знаем, как будут проходить эти наблюдения у нас. На достаточно недружественные высказывания подобного рода мы никогда не срываемся на грубость. Как и Казахстан, всегда отвечаем очень просто. Если коллеги заинтересованы рассматривать любые вопросы на взаимоуважительной основе, с предъявлением фактов (это главное, т.к. у наших западных друзей с этим полная беда, их обвинения ни на чем не зиждутся) и с учетом того, что и у нас к ним есть не менее серьезные вопросы, предлагаем вместе садиться и обсуждать. Голословные публичные заявления нужно оставлять на совести тех, кто их делает.

У России и Казахстана есть чувство собственного достоинства. Готовы на равноправный диалог, но никаких нравоучений и ультиматумов мы терпеть не собираемся и не будем на них реагировать.

Вопрос: На Ваш взгляд, какой вклад К.-Ж.К.Токаев внес в развитие дружественных отношений между Казахстаном и Россией?

С.В.Лавров: Самое непосредственный. К.-Ж.К.Токаев достойно продолжает процессы в наших союзнических, стратегических связях, начатых первым Президентом Казахстана. Н.А.Назарбаев не только заложил основы нынешнего сотрудничества, которое развивается теперь уже под руководством президентов В.В.Путина и К.-Ж.К.Токаева. Он заложил евразийские интеграционные процессы. Было его знаменитое выступление в МГУ в 1994 г. Тогда многие восприняли его как фигуру речи, красивые лозунги. Но сейчас, с высоты нынешнего времени видна масштабность той инициативы, глубокая прозорливость Н.А.Назарбаева. Если бы его не было, сейчас позиции наших стран в целом в мировом торговом обороте и с точки зрения инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности были бы не столь устойчивы. Мы развиваем отношения, позволяющие обеспечивать более эффективную, как сейчас принято говорить, связанность, разветвленную инфраструктуру, логистические цепочки. Все это гораздо эффективнее делать сообща.

Не случайно ЕАЭС притягивает к себе все новых участников. Узбекистан и Молдавия стали наблюдателями, Таджикистан присматривается к этому. За пределами нашего общего региона интерес не меньше. Евразийский экономический союз уже заключил соглашения о зоне свободной торговли с целым рядом стран, включая Сербию, Сингапур, Вьетнам. Подписано промежуточное соглашение с Ираном. Ведутся переговоры и с такими, казалось бы, не самыми гармоничными партнерами, как Египет и Израиль. Еще несколько десятков стран на всех континентах, в том числе в Африке, Латинской Америке, Азии, заинтересованы создавать зону свободной торговли или заключать другие преференциальные соглашения с ЕАЭС. Думаю, этот процесс будет продолжаться.

У нас есть специальное соглашение между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой, в подготовке которого Россия и Казахстан принимали самое активное участие, по гармонизации наших интеграционных планов и процессов, развивающихся под эгидой китайского проекта «Один пояс, один путь».

Есть и более широкий интеграционный контур. У нас общий огромный Евразийский континент – богатейший с точки зрения ресурсов, емкости рынков и наличия талантливых граждан, ученых, которые внедряют современные технологии во все сферы жизни. Уже несколько лет мы говорим о целесообразности формирования Большого Евразийского партнерства – интеграционного контура, к которому могут присоединяться страны-члены ЕАЭС, АСЕАН, ШОС. В целом, по нашему убеждению, все страны Евразийского континента, которые входят в какие-либо интеграционные объединения или пока еще не присоединились ни к одному из них, должны иметь возможность определить свои преимущества от участия в этой незабюрократизированной, а идущей от жизни инициативы.

Например, ЕАЭС в лице Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) подписал меморандум о сотрудничестве с ШОС, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Убежден, что мы должны держать двери открытыми и для других структур на нашем общем огромном континенте, включая членов Европейского союза.

Сейчас в ЕАЭС председательствует Казахстан. На саммите, открывшем казахстанское председательство, К.-Ж.К.Токаев представил очень амбициозную программу приоритетов, которая была поддержана всеми остальными участниками и активно воплощается в жизнь. У нас нет сомнений, что ее реализация придаст новое «дыхание» нашему общему Евразийскому экономическому союзу.

Вопрос: Вы сказали про Н.А.Назарбаева. Вы достаточно много общались с ним. Какие качества Вы в нем увидели? Может быть, что-то приятно Вас удивило? Расскажите о нем как о человеке.

С.В.Лавров: Скажу так: лучшие качества казахского народа. Это, прежде всего, открытость к любым идеям. Несмотря на огромный опыт, который этот человек воплощает в себе, завоеванный «в боях» на полях политических преобразований, формирование Н.А.Назарбаева как мощного лидера своего народа, евразийского лидера, происходило в период, когда Советский Союз переживал тяжелейший кризис.

В силу разных причин – в основном субъективного характера – СССР прекратил свое существование. Причем это было сделано совсем не изящно. Выдержка, достоинство, которые в тех обстоятельствах проявил Н.А.Назарбаев, когда в решающей степени благодаря его инициативе вслед за тройственной встречей в Беловежской пуще состоялся полноценный саммит бывших союзных республик в Алма-Ате, – это было точкой, после которой развал стал останавливаться. Постепенно стали формироваться условия для того, чтобы мы начали говорить об объединительных тенденциях с целью не «разбазаривать» колоссальные сравнительные преимущества в виде общей экономической, хозяйственной системы, общих транспортных маршрутов, доставшихся в наследство от Советского Союза.

Вспоминаю 1994 г., речь Н.А.Назарбаева в МГУ. Тогда уже созрела критическая масса для того, чтобы не просто остановить эти центробежные процессы, а начать собирать общие потенциалы, чтобы сообща более эффективно решать задачи каждой теперь уже суверенной, независимой страны, но в теснейшем партнерстве со своими ближайшими соседями.

Вопрос: К.Ж.-К.Токаев рассказал о Вашем известном финте в футболе. Значит, он наблюдал и следил за Вашей игрой? Вы где-то пересекались?

С.В.Лавров: Может быть, мы и пересекались. Но в институте мы друг с другом близко не общались. Может быть, на каких-то мероприятиях общего характера: проводились спартакиады МГИМО, курс играл в футбол против другого курса. Наверное, у нас были возможности друг друга увидеть, но личного общения до тех пор, пока мы не стали дипломатами в своих министерствах, у нас в общем-то и не было.

Вопрос: В студенческой жизни нормально же, когда «старшаки» гоняют младших.

С.В.Лавров: Мы не гоняли никого, мы шефствовали над следующим после нас курсом, писали капустники, устраивали вечера. У нас дедовщины не было и не будет никогда. Наоборот, мы младших на руках носим.

Вопрос: А эти знаменитые капустники так и продолжаются?

С.В.Лавров: Сейчас я не знаю. Мы продолжали делать капустники много лет после того, как окончили институт. Вечера встреч нашего курса всегда сопровождались капустниками. Это очень здорово воспринималось всеми остальными участниками таких встреч. Но где-то уже лет 6-7 руки не доходят.

Вопрос: Но все гордятся гимном МГИМО.

С.В.Лавров: Я думаю, МГИМО есть, чем гордиться в целом как университету. Он же занесён в Книгу рекордов Гиннеса. В МГИМО изучают наибольшее количество иностранных языков по сравнению с любым другим учебным заведением планеты. Идёт постоянное обновление учебных технологий, процессов. Наш добрый друг, ректор МГИМО А.В.Торкунов, который также является близким другом К.-Ж.К.Токаева, идёт в ногу со временем и практически мгновенно улавливает любые новшества, которые можно с пользой для дела использовать в МГИМО, и внедряет их в практику. А в целом ряде случаев эти новшества рождаются внутри института, а потом уже другие университеты перенимают эту практику у нашей альма-матер.