Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ об ухудшающейся ситуации на Украине и продолжающемся невыполнении украинскими властями Минских договоренностей, 10 июня 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

Очередные видеозаседания Контактной группы и ее рабочих подгрупп 8‑9 июня не привели к практическим результатам. Украинские переговорщики вновь отказались вступать в конструктивный диалог с представителями отдельных районов Донбасса. Вследствие этого по-прежнему заблокирована работа по политическому урегулированию внутриукраинского кризиса и не налаживается прямое взаимодействие в целях обеспечения выполнения договоренностей об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, что позволило бы радикально снизить количество нарушений «режима тишины». По данным Спецмониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), количество таких нарушений с момента вступления в силу этих мер по настоящее время составило уже свыше 33,8 тысяч. Из-за позиции Киева нет прогресса ни по одному из других решений Контактной группы, как и в целом по выполнению минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года.

В ходе проведения «операции объединенных сил» на востоке Украины есть новые жертвы и разрушения гражданских объектов. Вновь все – на территориях отдельных районов Донбасса. За минувшую неделю СММ сообщила о повреждениях четырех жилых домов в Золотом-5/Михайловке около Луганска. Там же, в третий раз с начала текущего года обстрелу подверглась действующая школа. Серьезные минно-взрывные травмы получила семейная пара пенсионеров из Горловки (Донецкая область) и рыбак из н.п. Желтое (Луганская область).

Миссия продолжает фиксировать транспортировку украинских вооружений по железной дороге. 4 июня на станции Славянск в Донецкой области на железнодорожных платформах выявлены 12 единиц – то есть, по сути, две батареи – систем реактивного залпового огня БМ‑21 «Град». На следующий день на станции Рубежное в Луганской области обнаружена батарея самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». 7 июня – ещё 12 гаубиц 2С3 «Акация» и 12 танков Т-64. Куда проследовали эти крупнокалиберные вооружения и танки? Призываем СММ не снижать интенсивность мониторинга за подвозом украинских вооружений, отслеживать места их дальнейшей концентрации в Донбассе.

Миссия сообщила и о других нарушениях, имеющих отношение к мерам по усилению режима прекращения огня. Отмечены факты продления траншей, в результате чего передовые позиции противоборствующих сторон на линии соприкосновения сблизились. «Рекордсменами» последних недель в этом стали украинские военные в населенных пунктах Новолуганское, Тарамчук, Катериновка и Марьинка. В последнем случае продвижение вооруженных сил Украины (ВСУ) сократило расстояние до передовых позиций ополченцев до порядка 210 метров. Помимо этого, украинские военные продолжают размещать технику и вооружения в жилых кварталах. Только на прошлой неделе СММ выявила одну гаубицу и восемь бронемашин ВСУ в различных поселках у линии соприкосновения. На этой – ещё два танка Т-64.

Обращают на себя внимание и опубликованные в СМИ утечки материалов командования «операции объединенных сил» о результатах опроса, проведенного среди старшего, среднего и рядового звеньев личного состава в Донбассе в период с 1 апреля по 25 мая. В них отмечается, что свыше 80% украинских военнослужащих не ощущают свою ответственность за результат боевых действий, а более половины испытывают проблемы, связанные с употреблением стимулирующих психику веществ (алкоголь и др.).

На фоне такой безответственности украинских военных руководители делегации Украины в Контактной группе продолжают демонстрировать свое истинное отношение к жителям Донбасса. Постоянно напоминая о необходимости «возвращения территорий», они разглагольствуют о месте Донбасса в условном общеукраинском организме, то и дело называя регион «раковой опухолью». В таких категориях, к примеру, в своем недавнем интервью «Пятому каналу» размышлял глава делегации Украины Л.Кравчук. Напомню, ранее схожие аналогии проводил и его первый заместитель, вице-премьер по реинтеграции А.Резников, в ноябре 2020 года окрестивший Донбасс «ментально больной территорией».

Примечательное интервью изданию «Телеграф» 8 июня дал советник по информационной политике делегации Украины в Контактной группе А.Арестович. Его спекуляции о том, что ВСУ смогут разбить силы ополченцев за один день, явно не создают позитивный фон для переговоров о политико-дипломатическом урегулировании конфликта. К слову, примечательно, что несмотря на усилия киевской пропаганды, подхватываемой и некоторыми государствами-участниками ОБСЕ, сам А.Арестович в этом же интервью признал, что российских войск на территории Донбасса нет.

Нежелание Киева прекратить военную операцию на востоке страны ведет к общему ухудшению ситуации с безопасностью по всей стране. Растет нелегальный оборот оружия и взрывчатых веществ. 8 июня в Харькове один из бывших участников украинской военной операции в Донбассе в ходе уличного конфликта подорвал ручную гранату. Ранения получили трое человек, в том числе подросток. Призываем СММ не упускать из виду и такие инциденты, отражать их в отчетах.

Оружие расползается по стране не только из зоны боевых действий. 24 мая в Румынии на погранпереходе «Исакча» гражданин Украины под видом мебели и продуктов пытался ввезти на территорию своей страны порядка трех тысяч единиц огнестрельного оружия (2850 ед. пистолетов марки «Major Berg 2.5» калибра 4 мм). Министр внутренних дел Румынии Л.Боде уже окрестил это «рекордным захватом» нелегальной партии оружия за всю историю страны. По данным Генпрокуратуры Украины, в последние годы на руках у населения Украины насчитывалось от трех до пяти миллионов единиц неучтенного оружия.

На этом фоне Украина продолжает запрашивать международных партнеров о новых поставках оружия, делая выбор в пользу продолжения в Донбассе карательной операции, а не прямых переговоров с представителями региона о политико-дипломатическом урегулировании конфликта. Мы уже упоминали о подвозе на Украину вооружений из ряда стран НАТО, в том числе планируемых под видом совместных военных учений. Не меньшую тревогу вызывают сообщения о прибытии в прилегающие к Донбассу районы иностранных военных из некоторых стран НАТО с целью проведения т.н. «инструктажа» в ВСУ.

Целенаправленная политика украинских властей, опирающаяся на радикальных националистов и русофобию, не может вызывать ничего кроме осуждения. 7 июня праворадикалы из «Национального корпуса» при полном попустительстве и бездействии присутствовавших на месте сотрудников правоохранительных органов сорвали церемонию возложения цветов в честь великого русского поэта А.С.Пушкина, памятник которому расположен в с.Заболотовцы Львовской области. В мероприятии принимали участие сотрудники Генерального консульства России во Львове, на которых напали националисты. Налицо демонстративное пренебрежение властями Украины в угоду националистам положениями Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Разгул агрессивного национализма характерен не только для западной Украины. СММ неоднократно сообщала о проходивших под охраной полиции маршах в Киеве в честь деятелей и организаций, запятнавших себя пособничеством нацистам в годы Второй мировой войны.

На тревожные тенденции роста неонацизма на Украине обратили внимание и члены комиссии иностранных дел Сената Франции Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио, посетившие Украину в конце мая. По итогам своей поездки они отметили, что в центре украинской столицы беспрепятственно ведется торговля нацистскими символами и литературой, а неонацистские партии и движения наподобие «Азова» ощущают себя на Украине вполне комфортно. К примеру, осуществляют вербовку новых сторонников среди молодежи, проводят курсы обучения военизированным практикам.

В руководстве Украины не могут или не хотят обуздать разбушевавшихся неонацистов. Наиболее чудовищные преступления, совершенные под лозунгами украинской национальной исключительности, продолжают оставаться нераскрытыми. В то же время «под каток» политических репрессий попадают сторонники движений, выступающих за мир в Донбассе на основе реализации Минских соглашений и добрососедские отношения Украины с пограничными государствами.

Нацеленность властей подавлять инакомыслие любыми доступными средствами продемонстрировал первый президент Украины, глава ее делегации в Контактной группе Л.Кравчук, заявивший о необходимости, как он выразился, «выжечь из Украины» представителей оппозиции, ставящих под сомнение способность украинских властей мирно решать конфликт в Донбассе. Кстати, о том, как в прямом смысле слова выжигали мирных украинцев, не принявших попытки украинских националистов навязать свои ценности, мы все прекрасно помним по событиям в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. В очередной раз призываем власти Украины к подлинному и результативному диалогу со своим населением, в том числе в Донбассе, в интересах дальнейшего мирного развития страны.

Благодарю за внимание