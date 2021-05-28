О консультациях первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титова с государственным секретарем МИД Финляндии М.Анттоненом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 июня в Москве состоялись политические консультации первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титова с государственным секретарем МИД Финляндии М.Анттоненом.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития российско - финляндских отношений добрососедства, включая график предстоящих политических контактов. Подтверждена обоюдная заинтересованность в укреплении взаимовыгодного многопланового сотрудничества в двустороннем формате, а также в рамках региональных организаций на Севере Европы и в Арктике, в том числе в плане использования синергического эффекта начавшегося в мае с.г. председательства России в Арктическом совете и стартующего в октябре с.г. председательства Финляндии в Совете Баренцева/Евроарктического региона.

В.Г.Титов и М.Анттонен обменялись также мнениями по актуальной международной тематике, включая ситуацию на Украине, в Нагорном Карабахе, Афганистане, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, контроль над вооружениями, глобальное изменение климата.