О вручении медали Пушкина Джулиану Генри Лоуэнфельду

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко вручил поэту-переводчику, руководителю Благотворительного фонда «Пушкин – всему миру» Джулиану Генри Лоуэнфельду медаль Пушкина, которой он был награждён Указом Президента Российской Федерации №102 от 10 февраля 2020 года за большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия.

В ходе беседы А.Ю.Руденко поблагодарил Дж.Г.Лоуэнфельда за поддержку и продвижение русского языка, ознакомление иностранной аудитории и российских соотечественников за рубежом с литературным достоянием России.

Дж.Г.Лоуэнфельд выразил признательность российскому руководству за высокую оценку его творчества и подтвердил готовность и впредь участвовать в продвижении российско-американского культурного диалога.