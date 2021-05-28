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11.06.2113:35
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Франции в России Пьером Леви
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
11 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви.
В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ.