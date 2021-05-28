О консультациях по линии СНГ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 июня в Минске состоялись межмидовские консультации государств - участников СНГ на тему «О вопросах контроля над вооружениями».

В заседании приняли участие представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ.

Консультации прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе проблематике ядерного разоружения, предотвращения гонки вооружений в космосе, сотрудничества в Организации по запрещению химического оружия, биологической безопасности, военно-политического измерения ОБСЕ и контроля над обычными вооружениями в Европе.

Консультации позволили наметить пути углубления сотрудничества между государствами - участниками СНГ в соответствующих областях.