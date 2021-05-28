О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников САР Ф.Микдадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня по инициативе сирийской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом.

В ходе беседы были затронуты некоторые актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного межмидовского диалога по комплексу вопросов сирийского урегулирования, а также ближневосточной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес.