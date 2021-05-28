О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем председателя Политбюро ХАМАС М.Абу-Марзуком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 июня по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

В ходе беседы М.Абу-Марзук поделился информацией о пребывании делегации ХАМАС во главе с председателем Политбюро И.Ханией в Каире и о контактах с египетской стороной по комплексу вопросов, касающихся соблюдения режима прекращения боевых действий между палестинцами и израильтянами, а также усилий по преодолению межпалестинского раскола.

С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, включая Арабскую мирную инициативу, нацеленную на создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом была вновь выражена готовность к продолжению активных контактов с ФАТХ, ХАМАС и другими ведущими палестинскими политическими силами в плане содействия достижению национального единства на платформе Организации освобождения Палестины.