О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с политическим директором МИД ФРГ Й.Плётнером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 июня состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с находящимся в Москве политическим директором МИД ФРГ Й.Плётнером.

В ходе беседы основное внимание было уделено проблематике международной безопасности с акцентом на сферу контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ. Состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации на венских переговорах по проблематике СВПД.