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10.06.2120:03

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с политическим директором МИД ФРГ Й.Плётнером

1186-10-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 июня состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с находящимся в Москве политическим директором МИД ФРГ Й.Плётнером.

В ходе беседы основное внимание было уделено проблематике международной безопасности с акцентом на сферу контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ. Состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации на венских переговорах по проблематике СВПД.

 

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