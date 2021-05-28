Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 10 июня 2021 года

О XXXVI заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России

15 июня под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова состоится XXXVI заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. В нем примут участие входящие в состав Совета губернаторы, руководящие сотрудники Администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

Главная тема повестки дня – участие субъектов Федерации в международных форматах регионального сотрудничества.

В период политической турбулентности такие форматы играют стабилизирующую, конструктивную роль, способствуют процессам интеграции, прежде всего в рамках ЕАЭС, ШОС, Большого Евразийского партнерства.

В ходе встречи планируется обсудить меры, направленные на повышение эффективности участия регионов в деятельности многосторонних диалоговых площадок, а также выработать соответствующие рекомендации.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем

17-18 июня по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова Москву с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макей.

Программой пребывания предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые рассмотрят широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Особое внимание будет уделено совместной работе в интеграционных форматах Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Министры подробно обсудят координацию подходов на площадках международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, которые реализуется на основе Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 гг.

Запланирован обмен мнениями по проблематике международной и европейской безопасности, а также отношений с США и Евросоюзом, включая совместные шаги по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

Стороны рассмотрят развитие российско-белорусского межмидовского взаимодействия, в том числе подготовку совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, запланированного на четвёртый квартал текущего года в Москве.

О позиции России в связи с ужесточением требований со стороны Агентства ЕС по безопасности полетов к европейским авиаперевозчикам в отношении Белоруссии

С сожалением констатируем, что ситуация с вынужденной посадкой самолета «Ryanair» в аэропорту Минска стала для Евросоюза лишь очередным предлогом для наращивания санкционного давления на Белоруссию.

Наше негативное отношение к подобной практике применения ЕС односторонних ограничений хорошо известно. Изменений в этой позиции нет.

Обоснованные вопросы вызывает та поспешность, с которой в Брюсселе решили не дожидаться выводов объективного международного расследования, решение о запуске которого было принято Советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 27 мая. Оставили без внимания и официальные разъяснения, которые 26 мая дал Президент Белоруссии А.Г.Лукашенко.

Убеждены в необходимости всестороннего изучения обстоятельств произошедшего во взаимодействии с белорусской стороной, подтвердившей готовность предоставить материалы и обеспечить проведение тщательного и прозрачного расследования. Рассчитываем на объективное и профессиональное рассмотрение этого вопроса в рамках ИКАО.

Белоруссия – значимая транзитная страна для международных авиаперевозок. Как известно, через ее воздушное пространство проходят многочисленные авиамаршруты, в т.ч. из стран Евросоюза. Теперь авиакомпаниям стран-членов ЕС, которые еще продолжают испытывать на себе последствия коронакризиса, приходится нести дополнительные издержки, связанные с увеличением дальности полетов в обход Белоруссии.

В данном было бы совершенно справедливо упомянуть об очевидном экологическом аспекте вопроса, учитывая, что именно экологическая повестка сейчас выходит на первый план саммитов наших западных партнеров. Они уделяют этому вопросу первостепенное значение. Странно, что они в своей практической деятельности – в реализации политических решений на практике – совершенно упускают из вида этот интереснейший нюанс. Давайте посмотрим на реалии на фоне провозглашенного и продвигаемого Брюсселем «Европейского зеленого курса». Так, по оценкам есовских же экспертов (оценки не наши, это специалисты ЕС сделали такой вывод), т.н. «облет» перевозчиками стран-членов ЕС воздушного пространства Белоруссии обходится ежедневно в дополнительные 79 тонн авиационного топлива, что приводит к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу на 250 тонн в день. Хороший вопрос: что об этом думает Г.Тунберг? Спросили ли её? Раньше в Брюсселе было принято её цитировать.

Понятно всем, что по сути авральная политически мотивированная перетрассировка маршрутов отнюдь не способствует безопасности полетов, дополнительно нагружает авиадиспетчерские службы, создает неудобства пассажирам.

Видимо, наши есовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом «цель оправдывает средства», когда целым рядом столь дорогих Брюсселю принципов в случае необходимости вполне можно поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска. Как заявил в ходе обсуждения белорусского сюжета в Европарламенте 8 июня Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррель, «не разбив яиц, омлета не сделаешь». Хочется ответить г-ну Ж.Боррелю: хотите омлет – бейте свои яйца.

Подобную логику выстраивания международных отношений, практикуемую сейчас в Брюсселе, рассматриваем как однозначно неприемлемую. Примеры формирования к этому нашего подхода я только что привела.

О ситуации вокруг задержания в Японии третьего помощника капитана российского судна «Амур»

Хотела бы обратить внимание, что, к нашему большому сожалению, многие граждане нашей и других стран за рубежом по различным причинам попадают в различные чрезвычайные ситуации. Обязанность дипломатической службы России (как правило, это практика и зарубежных стран) – оказывать содействие в отстаивании их прав, реагировать на их просьбы и т.д. Есть случаи, которые никогда не являются предметом интереса журналистов. Не могу сказать, что я понимаю эту логику, потому что, мне кажется, все граждане заслуживают того, чтобы к ним относились на равной основе. Некоторые ситуации являются резонансными, потому что речь идет о вопиющих случаях – несоблюдения или нарушения их прав. Есть случаи, к которым СМИ проявляют интерес, делая своего рода исключения. Для нас любой российский гражданин, оказавшийся за рубежом в ситуации, требующей подключения дипломатов, может и должен рассчитывать на равное отношение. Наши консульские, дипломатические представительства, естественно, такую помощь оказывают. Хотела бы подробно прокомментировать несколько резонансных случаев.

Напомним, что 26 мая с.г. недалеко от японского о.Хоккайдо в условиях сильного тумана произошло столкновение российского судна «Амур» (порт приписки Невельск) с японской рыболовной шхуной «Хокко- мару 8». Российские моряки помогли оказавшимся в воде пяти японским рыбакам, но, к сожалению, трое из них скончались. Выражаем в этой связи соболезнования родным и близким погибших.

Сейчас «Амур» и его экипаж находятся в порту Момбэцу. На судно наложен арест для обеспечения оплаты нанесенного ущерба.

7 июня береговая охрана Японии проинформировала Генконсульство России в Саппоро об аресте третьего помощника капитана «Амура» П.П.Добрянского, который в момент аварии находился за штурвалом. Ему вменяется непредумышленное убийство при выполнении служебных обязанностей. Насколько нам известно, компетентные органы Японии намерены дать соответствующую оценку и действиям капитана японской шхуны.

С самого первого дня Посольство России в Японии и наше Генконсульство в Саппоро в целях соблюдения законных прав и интересов росграждан взяли ситуацию под плотный контроль, поддерживают постоянный контакт с экипажем «Амура», судовладельцем, а также с местными компетентными органами. Консульский сотрудник выезжал в Момбэцу. Наши моряки чувствуют себя нормально, обеспечены водой и продовольствием. Для защиты интересов арестованного российская компания, которой принадлежит судно, наняла адвоката.

Рассчитываем, что японские власти проведут объективное и непредвзятое расследование причин произошедшей трагедии, а весь экипаж и само судно «Амур» будут в ближайшее время возвращены в Россию.

О текущей ситуации вокруг дела задержанной в Белоруссии российской гражданке Софьи Андреевны Сапеги

Как мы сообщали на прошлом брифинге, 26 мая, Посольство России в Минске самым внимательным образом следит за судьбой С.А.Сапеги и продолжат оказывать ей помощь в тесном взаимодействии с ее родственниками и адвокатом.

1 июня белорусские власти предъявили ей официальное обвинение по статье 130, часть 3 УК РБ «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной вражды или розни» (максимальный срок наказания – до 12 лет).

9 июня российский консул во второй раз (первый – 25 мая) посетил С.А.Сапегу в СИЗО КГБ Белоруссии. Жалоб на условия содержания, состояние здоровья и некорректное обращение россиянка не высказала.

По информации ее адвоката, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, удовлетворил заявку отчима С.А.Сапеги на выделение средств для оплаты адвокатских услуг.

Данный вопрос находится на контроле руководства страны и нашего Министерства. Он обсуждается входе дипломатических контактов, также будет включен в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня с.г.

Об аресте в Швейцарии по запросу США российского гражданина В.Клюшина

21 марта с.г. в аэропорту г. Сьон (Швейцария, кантон Вале) был задержан российский гражданин Владислав Клюшин по экстрадиционному запросу США.

Ему оказываются необходимая консульская поддержка и адвокатская помощь. С самого начала к нему был организован консульский доступ. Консульские службы посольства и генерального консульства России находятся в контакте с Владиславом Клюшиным и его адвокатом.

Посольство России в Берне также находится в контакте со швейцарскими властями в целях обеспечения и соблюдения прав российского гражданина.

Комментарий в отношении обвиненного в Дании в шпионаже российского гражданина А.Никифорова

10 мая с.г. суд г. Ольборг (Дания) приговорил к трем годам лишения свободы российского гражданина Алексея Никифорова, задержанного в Дании по обвинению в работе в пользу российских спецслужб. При этом аргументы защиты судом были полностью проигнорированы. Очевидно, что такой предвзятый и политизированный подход является ярким примером сформировавшегося антироссийского курса, укоренившегося в датском политистеблишменте.

Наш соотечественник с приговором не согласен, его защита обжаловала это решение суда.

Посольство России в Дании находится в постоянном контакте с Алексеем Никифоровым и его адвокатом, прилагаются все усилия для защиты прав и интересов российского гражданина.

Это несколько (не могу сказать резонансных, мы уделяем внимание каждому случаю) находящихся на повестке российских СМИ и общественности тем. Мы отвечаем на вопросы о ситуации с российскими гражданами не только раз в неделю на брифингах, но также на присылаемые нам в течение недели. Так же будем работать и впредь. Это касается как наших дипломатических и консульских представительств, так и пресс-служб.

О неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» по событиям на Майдане и их последствиям для Донбасса

2 июня по инициативе России в виртуальном формате состоялась неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» по теме «Обстоятельства событий на Майдане и их последствия в Донбассе». Цель мероприятия – обсуждение коренных причин вооруженного конфликта на востоке Украины, ставшего результатом государственного переворота в Киеве при активной поддержке извне.

В качестве докладчиков на встрече выступили бывший премьер- министр Украины Николай Азаров и экс-депутаты Верховной Рады Олег Царёв и Владимир Олейник. Они обрисовали объективную картину «подноготной» Майдана, будучи его непосредственными свидетелями. Яркими выступлениями отметились также британский фотограф Дин О'Брайен и французский кинорежиссер Анн-Лор Боннель. Они рассказали о повсеместном нежелании западных СМИ достоверно освещать события на Украине, замалчивании многих острых проблем в этой стране, включая проявления неонацизма, и жесткой цензуре со стороны информагентств.

Еще раз хотела бы подчеркнуть. Многие не понимая разницы путают. Речь идет не о заседании Совбеза, не о консультациях Совбеза. Речь идет о неформальной встрече по формуле «Арриа». Во встрече приняли участие представители 29 государств. Среди членов СБ мероприятие бойкотировали Великобритания, США и Эстония, председательствующая в Совете в июне, сославшись на включение ряда докладчиков в свои национальные и есовские санкционные списки. Вообще-то, встреча была виртуальная. Получать визы, пересекать границы не стоило. Можно было бы позволить себе услышать не только то, что показывают по телевизору и печатают в местной американской, британской прессе и на телевидении. Можно было бы изредка прислушиваться и знакомиться с альтернативными точками зрения.

Многие из делегаций проявили интерес к информации докладчиков о реальном положении дел на Украине и их исторических предпосылках. Не обошлось без очередных безосновательных обвинений в наш адрес со стороны западных представителей. Они высказали озабоченность «злоупотреблением» Россией площадкой СБ и её прямым вмешательстве в дела Украины. При этом они предпочли не делать акцент на вопиющие нарушения Киевом своих обязательств по одобренному СБ ООН минскому «Комплексу мер», которые являются главной причиной сохранения тяжелой ситуации и неурегулированности конфликта в Донбассе. Об этом западные участники данного мероприятия решили не вспоминать.

Таким образом, даже несмотря на бойкот со стороны отдельных государств, можно говорить об успешном проведении встречи. Российская инициатива позволила донести правдивые оценки произошедших в 2014 г. на Украине событий и их последствий «из первых уст». Впрочем, эти оценки продолжают игнорироваться в западных СМИ.

Об акциях националистов на Украине против российских дипломатических представительств и их сотрудников

Украинские националисты при откровенном попустительстве властей продолжают придумывать любой повод, чтобы осложнить деятельность российских дипломатических и консульских представительств, воспрепятствовать их сотрудникам выполнять свои служебные обязанности.

К сожалению, провокационные выходки национально-озабоченных, неонацистски настроенных радикалов приобретают всё более регулярный и агрессивный характер. За последние недели ими у стен нашего Посольства в Киеве был проведен ряд акций, которые сопровождались действиями по перекрытию доступа на территорию дипмиссии, скандированием оскорбительных антироссийских лозунгов. В общем, на перформансы они горазды. Это они делать научились. При этом поводы выбирают разные, главное - создать некое движение перед нашими дипломатическими представительствами, напомнить о себе. Напоминают, правда, не о своих достижениях, а об ущербности и неполноценности, потому что всё, что они говорят и делают, иной квалификации не поддается.

Просто несколько примеров. Судите сами.

3 июня с.г. перед Посольством был устроен хулиганский шабаш, посвященный 450-летию сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем. Какое отношение имеет нынешняя Украина к этим событиям многовековой давности, вообще не понятно. О набегах этого хана на нынешние украинские земли в Киеве никто не хочет говорить. Если устраивается мероприятие под стенами нашего посольства, наверно, можно вспомнить и о том, что в тот период творилось на землях, ныне принадлежащих Украине.

Еще более «дикий» случай произошел 6 июня с.г. в селе Заболотовцы Львовской области, где группа таких же радикалов, неонацистов выкрикивая фашистские лозунги, сорвала возложение российскими дипломатами и украинскими гражданами цветов к памятнику А.С.Пушкину в день 222-ой годовщины со дня его рождения. У исполняющей обязанности Генерального консула России во Львове Ирины Кулагиной радикалы вырвали букет цветов, применили силу. Их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника, ни то, что перед ними просто была женщина.

Особенно возмутительно, что всё это происходило на глазах украинских полицейских, которые демонстративно устранились от выполнения своих профессиональных функций. Стояли они буквально в паре шагов от места хулиганской акции, но не пошевелили и пальцем, чтобы одернуть этих радикалов. Абсолютно безучастное поведение правоохранителей может лишь говорить о согласованности провокации украинских националистов с местными властями.

В связи с этой акцией 10 июня в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве В.И.Покотило, которому заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961 г. и 1963 г. В очередной раз потребовали от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций и обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности Посольства и Генконсульств России на Украине, безопасности их сотрудников. Обратили внимание украинского дипломата на то, что Посольством России в Киеве по этому и другим инцидентам направлялись в МИД Украины ноты протеста с требованием проведения тщательного расследования имевших место провокаций и привлечения к ответственности их участников и организаторов. Реакции на наши демарши, вопреки нормам дипломатической практики, до сих пор не последовало.

Призываем власти Украины прекратить потакать воинствующим националистам, пресекать их вылазки и на деле соблюдать общепринятые международные нормы, прежде всего обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Понимаем, конечно, что киевский режим молод. Пора уже очеловечиваться. Не смотря на то, что киевский режим молод, есть люди с опытом, но они ведут себя примерно в том же русле.

О высказываниях Л.М.Кравчука о Донбассе

Обратили внимание на недавнее высказывание Леонида Кравчука о Донбассе как о «раковой опухоли», причем со ссылкой на классика украинской литературы Олеся Гончара, который после распада Союза и обретения страной независимости резко перекрасился в ярого националиста и русофоба. Но при всей его нелюбви и даже ненависти к Донбассу, как показывают опубликованные после его смерти дневники, в такой формулировке своего негативного отношения к донбассцам он не высказывал. Мы их, по крайней мере, не нашли.

Так что оставляем авторство этого «высокохудожественного сравнения» на совести самого главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и его первого зама Алексея Резникова, который, правда, ранее использовал другой эпитет – «онкологическая опухоль». Но и они, однако, не новаторы в этой области. У них немало предшественников на ответственных постах, для которых жители Донбасса не более чем «недочеловеки», «биомусор», «ватники» и т.д.

Когда я готовила комментарий по этому поводу, пыталась понять логику. Во всех «ярких» выражениях, ёмких сравнениях всегда помимо эмоциональной части должна присутствовать банальная логика. Что хотел этим «эпитетом» сказать Л.М.Кравчук? Просто интересно. Обычно раковую опухоль либо вырезают из здорового тела, либо облучают каким-то образом. Мы правильно понимаем, что представитель Украины в Контактной группе Л.М.Кравчук предлагает Донбасс «вырезать» с территории Украины или начать его «облучать». По крайней мере, ничего другого, что могло бы быть заложено в эту фразу, я себе представить не могу. Есть, конечно, третий вариант, что он просто не подумал и сморозил глупость. Учитывая, что подобные заявления делаются не первый раз украинскими официальными лицами, хотелось бы понять, что конкретно они имеют в виду? Какие предложения они хотят таким образом продвинуть?

Хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь идет о представителе в украинской делегации в Контактной группе. В ходе переговоров в ее рамках они всячески саботируют выполнение Минских соглашений, открывающее путь для воссоединения с Донбассом. Подобными высказываниями они фактически делают все для того, чтобы не вернуть, как к тому призывает глава украинского государства, а наоборот – оттолкнуть жителей Донбасса или, следуя логике этой фразы, просто, «вырезать» Донбасс.

Не хочется верить, что всё, что «мелят» представители Киева, является абсолютно бессмысленным. Хочется найти хоть какие-то мысли, заложенные в эти фразы.

Своим высказыванием Л.М.Кравчук по сути дела признал, что попытки сломить военным путем волю донбассцев была ошибкой (а по их мнению, преступлением). Мол, «можно было бы по-иному строить политику в отношении региона». То есть, получается речь все же идет не об «агрессии» России, а о гражданской войне, развязанной майданными властями против собственного народа, выступившего против навязывания ему чуждой идентичности с героизацией нацистских коллаборационистов и перечеркиванием всего того, чем живет и дышит Донбасс.

Жаль только, что уроки прошлого не пошли впрок. «Реинтегрировать» регион Леонид Кравчук, как и прежде, предлагает не на путях выполнения минского Комплекса мер во всей его полноте и прописанной там последовательности, а по рецептам, не имеющим с ними вообще ничего общего. А это, как показывает вот уже семилетний опыт бесплодных попыток вернуть мир и спокойствие Донбассу – путь в никуда.

О проведении Дня русского языка

По традиции 6 июня – в день рождения выдающего русского поэта А.С.Пушкина – в мире празднуют День русского языка. Этот день отмечается ООН в рамках программы развития многоязычия и культурного разнообразия в целях поддержания равноправия шести официальных языков Организации, одним из которых является русский язык.

В этот день российские дипмиссии, Русские дома, объединения наших соотечественников, проживающих в самых разных уголках земного шара, традиционно проводят множество разноплановых акций. Особенно приятно видеть, как иностранцы без запинки читают наизусть стихотворения Александра Сергеевича.

С 24 по 28 мая на базе Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО прошел посвященный проблемам русского языка Костомаровский форум. Он привлек 23 тыс. онлайн-посетителей из 101 страны мира.

В этом году впервые вышло видеопоздравление Генерального директора ЮНЕСКО О.Азуле, отметившей значительный вклад русского языка в развитие культуры, науки, образования и коммуникации.

Впереди еще одно значимое литературное событие – с 17 по 20 июня в Москве пройдет VII Книжный фестиваль «Красная площадь». Он включает 500 мероприятий на более чем 10 площадках в офлайн и онлайн-форматах с участием сотен писателей, издателей, актеров, музыкантов и читателей. В рамках фестиваля состоится празднование отмечаемых в этом году 200-летия великих русских писателей Ф.М.Достоевского и Н.А.Некрасова, 100-летия знаменитого советского ученого и общественного деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова, 800-летия основания Нижнего Новгорода. Это тоже важнейшие даты в нашей и мировой культуре в целом.

Об итогах спецсессии Генассамблеи ООН против коррупции

2-4 июня в гибридном формате состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции. Российская Федерация была представлена заместителем Министра иностранных дел О.В.Сыромолотовым.

В своем обращении к Генассамблее О.В.Сыромолотов подчеркнул значимость принятия Конвенции ООН против коррупции – единственного универсального международного соглашения, регулирующего все аспекты противодействия коррупции. Конвенция способствовала формированию глобального антикоррупционного политико-правового пространства, свободного от нестыковок национальных юрисдикций, громоздких процедур правовой помощи, несовершенства механизмов выдачи. Отмечена важность присоединения нашей страны к Конвенции, что стало стимулом для совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики в данной области. Российская Федерация также придает большое значение укреплению международного сотрудничества на базе Конвенции и последовательно выступает в поддержку разработки дополнительного инструмента, который позволил бы ликвидировать остающиеся пробелы в сфере международно-правового регулирования возвращения преступных активов.

По итогам спецсессии была принята политическая декларация, разработанная в рамках межправительственного процесса. Документ охватывает все основные аспекты противодействия коррупции, включая такие приоритетные для России темы, как повышение эффективности международного сотрудничества по вопросам предупреждения коррупции, использование современных технологий для выявления коррупционных правонарушений, антикоррупционное образование и защита спорта от коррупции. Достигнуто общее понимание необходимости укрепления международно-правового режима возврата активов и намечены дальнейшие практические шаги в данном направлении. Считаем, что этому также должен способствовать состоявшийся в привязке к спецсессии запуск Глобальной сети антикоррупционных органов. Проект был инициирован «Группой двадцати» в 2020 г. и в настоящее время разрабатывается Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) при активном содействии государств-участников Конвенции, включая Россию.

«На полях» спецсессии состоялось порядка сорока тематических мероприятий. В их числе – экспертная дискуссия по вопросам международного сотрудничества в сфере предупреждения коррупции, организованная Генеральной прокуратурой Российской Федерации при поддержке МИД России. В мероприятии приняли участие специалисты из правоохранительных органов России, Бразилии, Китая и Индии, а также Управления ООН по наркотикам и преступности и Международной антикоррупционной академии. Большое внимание к данной инициативе со стороны представителей государств-членов ООН и организаций гражданского общества подтвердило актуальность выбранной темы и ее практическую значимость для эффективного противодействия коррупции.

Российская Федерация намерена способствовать реализации политической декларации в части приоритетных для нас вопросов, прежде всего, путем укрепления взаимодействия с государствами-участниками Конвенции, а также инициирования и поддержки тематических проектов Управления ООН по наркотикам и преступности.

Материалы спецсессии размещены в открытом доступе на сайте Управления ООН по наркотикам и преступности.

О ситуации в таджикско-киргизском приграничье

Следили за обострением обстановки на киргизско-таджикской границе 28-30 апреля с.г. Делали соответствующие комментарии и призывы сторонам. Россия приветствовала достигнутые Киргизией и Таджикистаном договоренности по урегулированию инцидента исключительно политико-дипломатическими средствами через прямой диалог.

В этом контексте отрадно, что 5 июня представители Республики Таджикистан и Киргизской Республики – руководители госкомиссий сторон по делимитации и демаркации границы – приняли совместное заявление по снижению напряжённости в районе границы, предусматривающее, среди прочего, отвод погранпостов вглубь территории каждой из сторон, перемещение войск и военного оборудования в места их постоянной дислокации.

Призываем киргизских и таджикистанских союзников неукоснительно соблюдать достигнутые договоренности. Необходимо довести до логического завершения процесс мирного пограничного размежевания между двумя странами.

Подтверждаем готовность Российской Федерации в случае заинтересованности сторон оказать содействие, в т.ч. экспертное, в установлении прочного мира и безопасности в приграничных районах двух братских государств.

О включении Кубы в федеральный реестр государств, недостаточно сотрудничающих с США в противодействии терроризму

Отметили недружественный шаг в отношении Кубы. 25 мая она второй год подряд была включена в американский федеральный реестр государств, недостаточно сотрудничающих с США в противодействии терроризму.

Считаем этот очередной недружественной выходкой Вашингтона отражением политически мотивированного цинизма. Видим, что прессинг на Кубу со стороны США при демократической администрации не только не ослабевает, а, напротив, ужесточается. Преемственность, приверженность наследию Д.Трампа сохраняются.

Вновь подтверждаем нашу позицию, заключающуюся в категорическом неприятии любых проявлений санкционного воздействия в нарушение Устава ООН, общепризнанных норм международного права. Решительно отвергаем односторонние запретительные и ограничительные меры в отношении Гаваны. Любые элементы давления на кубинское правительство и граждан этой страны считаем абсолютно неприемлемыми и (по-моему, кубинцы доказали это) бесполезными.

О текущей ситуации в Мали

В Москве продолжают внимательно следить за развитием событий в дружественной нам Мали. Внутриполитическая напряженность в этой стране после отстранения военными в конце мая от властных полномочий Президента и Премьер-министра переходного правительства постепенно «сходит на нет».

Этому во многом способствовало вступление в должность 7 июня Президента переходного периода А.Гойты (руководитель военного переворота 18 августа 2020 г.), который в тот же день назначил на пост Премьер-министра одного из лидеров авторитетного оппозиционного объединения «Движение 5 июня» Ш.Майгу. В своей инаугурационной речи А.Гойта заверил, что все принятые ранее обязательства, касающиеся осуществления переходного периода, включая проведение в установленные сроки – 27 февраля 2022 г. всеобщих демократических выборов при содействии ЭКОВАС и Афросоюза, будут соблюдены. Рассматриваем программное заявление нового малийского руководства как позитивный сигнал, свидетельствующий о готовности к формированию широкого общественного согласия в целях скорейшего возвращения ситуации в конституционное поле.

В отношении урегулирования в Мали неизменно исходим из принципа «африканским проблемам – африканские решения». В данном контексте поддерживаем посреднические усилия ЭКОВАС и Афросоюза. При этом полагаем, что роль «первой скрипки» в преодолении существующих разногласий принадлежит, прежде всего, самим малийцам.

Россия продолжает, в т.ч. в качестве постоянного члена СБ ООН, принимать конструктивное участие в международных усилиях по стабилизации обстановки в Мали, твердо намерена и далее оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе.

О демонтаже обелиска на советском захоронении в Польше

Вновь столкнулись с незаконным уничтожением советского военно- мемориального наследия в Польше. В ходе инвентаризации наших мемориальных объектов, проведенной российскими РЗУ в Польше, было обнаружено исчезновение обелиска на захоронении Героя Советского Союза А.П.Синицына, расположенного вблизи трассы между населенными пунктами Гожице и Пелкине в Подкарпатском воеводстве.

Ликвидированный полутораметровый обелиск числится в составленном совместно российской и польской сторонами в 2003 г. «Каталоге захоронений советских воинов, военнопленных и гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны и погребенных на территории Республики Польша».

При этом польские власти на наш запрос сослались на некие «естественные причины» разрушения памятника. Дорогие польские коллеги, вы серьезно? Как представляется, исчезновение обелиска с постамента довольно сложно представить в силу «естественных причин и природных явлений». Не слышали о цунами или землетрясении в Польше, которое повлекло бы большие разрушения.

Хотелось бы напомнить, что, в соответствии с российско-польским межправсоглашением о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий 1994 г., польская сторона была обязана следить за сохранностью памятника, в особенности с учетом того факта, что речь идёт о памятнике на воинском захоронении.

Ожидаем от польской стороны, которая неоднократно с разных трибун утверждала, что сохраняет и заботится о памятниках, местах захоронения воинов Красной армии, выполнения своих обязательств и незамедлительного восстановления памятника на прежнем месте в первоначальном виде.

О скандале с незаконным сбором данных Министерством обороны Нидерландов

Прокатилось много информационных «всплесков» относительно незаконной деятельности, осуществляемой на территории стран ЕС, НАТО в связи с кибершпионажем государств-членов друг против друга, а также с недопустимой шпионской, разведывательной (не знаю, как они уже сами охарактеризуют) деятельностью США на территории этих государств.

Очередная показательная история в Нидерландах. Это государство (имею в виду не народ, а политический истеблишмент) не может успокоиться и в ежедневном режиме разбирает всё, что происходит в нашей стране, но не замечает, как множатся свои проблемы.

Так, в Нидерландах был зафиксирован незаконный сбор личных данных граждан. Недавно была история с разоблачением противоправной деятельности Национального координатора по борьбе с терроризмом, занимавшегося несанкционированной слежкой за гражданскими лицами, а теперь отличилось другое силовое ведомство Королевства.

На этот раз в центре внимания оказалось Министерство обороны Нидерландов. Как стало известно из журналистского расследования, в самом начале эпидемии коронавируса внутри министерства было создано специальное подразделение – Центр наземных информационных маневров – задачей которого был сбор данных о нидерландских подданных и организациях. При этом каких-либо законных оснований на это ведомство не имело. Более того, о деятельности Центра не была осведомлена глава Минобороны.

Чем же занимался этот центр? По утверждению военных, под предлогом «благих целей» – наблюдения за сторонниками теории заговора вокруг ситуации с коронавирусом и борьбы с дезинформацией – объектами слежки стали десятки граждан и общественных движений, включая голландское подразделение «Желтых жилетов».

Подобные разоблачения – очередное свидетельство существующих в Нидерландах и, в принципе, на пространстве ЕС, НАТО, практик в худшем смысле полицейского государства по Джорджу Оруэллу, пытающегося полностью контролировать своих граждан и навязывать им модели мышления и поведения. Потом, когда чувствуют, что будут разоблачены, либо разоблачение уже начинается, срочно придумывают «русских хакеров», «китайских айтишников» - что угодно лишь бы только население чувствовало, во-первых, угрозу не от силовых ведомств самих стран ЕС или НАТО, а откуда-то «оттуда». Самое главное - для того, чтобы население понимало, зачем плодятся и множатся подобные центры наземных информационных маневров, которые за ними следят. Им рассказывают, что следят не за ними, а за тем, чтобы русские хакеры не вмешивались в жизнь нидерландцев. Этот мифологизм уже дошел до абсурда.

Об открытии филиала итальянского Национального музея искусства XXI века во Дворце Ардингелли

28 мая с.г. в городе Аквила (область Абруццо, Италия), который в 2009 г. подвергся разрушительному землетрясению, состоялось открытие филиала итальянского Национального музея искусства XXI века во Дворце Ардингелли, отреставрированном на средства Российской Федерации. В торжественной церемонии приняли участие Министр культуры Италии Д.Франческини, Посол России в Италии С.С.Разов, представители местных властей и общественности. Итальянские официальные лица выразили искреннюю признательность нашей стране за восстановление одного из наиболее значимых в Аквиле исторических зданий.

Ранее при российском содействии был восстановлен ещё один уникальный объект исторической архитектуры города – Церковь Святого Григория Великого. Возрождение этих зданий является символом традиционно дружественных отношений между народами России и Италии, которые характеризуются взаимным уважением и неравнодушием к чужой беде.

Мы не в первый раз оказываем помощь итальянскому народу. Ярким эпизодом в истории взаимовыручки наших стран стало спасение в 1908 г. моряками Балтийского флота жителей Мессины, пострадавших от сильнейшего землетрясения в Мессинском проливе.

В 2020 г. в северные области Италии была направлена российская гуманитарная миссия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об открытии в Италии парка в память о детях Беслана

5 июня с.г. в г.Роверето (автономная область Трентино-Альто-Адидже, Италия) открылся парк в память о детях Беслана. Около детской спортивной площадки парка установлена памятная табличка с информацией о трагедии 2004 г.

Роверето не единственное место на Апеннинах, где сохраняется память о жертвах террористического акта. Во Флоренции расположена площадь «Дети Беслана», в Турине – «Сад детей жертв Беслана», в г.Роккаторга – школа «Дети Беслана», в г.Кастельнуово-ди-Сотто – памятник «Память и надежда», в г.Лураго д'Эрба – парк для детей «Ребята Беслана», и так далее. Во многих небольших городах в память о трагедии названы улицы. Бронзовая скульптура работы Р.Ванди установлена в центре Республики Сан-Марино.

Инициатором мероприятия выступила итальянская некоммерческая организация «Помогите нам спасти детей», возглавляемая Э.Бордато. НКО одной из первых в Италии откликнулась на трагедию и протянула руку помощи пострадавшим в теракте детям. В настоящее время одним из основных направлений деятельности ассоциации является помощь пострадавшим детям Донбасса.

Видим в этом выражение солидарности и дружбы со стороны простых граждан Италии и Сан-Марино, подтверждение того, что никакие навязанные «сверху» блоковые установки не могут стать препятствием для искренних человеческих чувств, для взаимной помощи и поддержки в сложных ситуациях. Полагаем, что это хороший пример позитивной народной дипломатии и того, чем должна заниматься некоммерческая организация, вовлеченная в двусторонние международные отношения. Это живо контрастирует с деятельностью на территории России ряда иностранных НКО, ставящих своей целью подрыв единства и сплоченности многонационального и многоконфессионального российского общества, вмешательства во внутренние дела и участие в абсолютно не относящихся к их роду деятельности мероприятиях.

Об обнаружении массового захоронения детей коренных народов в Канаде

Ужасающая находка захоронения 215 детей из числа коренных жителей Канады, обнаруженная недавно на территории бывшей школы- интерната в г. Камлупс (провинция Британская Колумбия), вновь остро ставит вопрос о проводившейся Оттавой вплоть до конца 1990-х годов политике насильственной ассимиляции аборигенного населения, официально именуемого сейчас «первыми нациями».

По самым скромным подсчетам, более 150 тыс. индейцев и представителей северных народов школьного возраста были изъяты из семей и помещены в школы-интернаты для «окультуривания» и «приобщения к цивилизации». Ничего не напоминает из нынешней «либеральной» повестки? Как насильственным образом меняется образ мысли и образ жизни людей, в том числе детей.

В те времена им запрещалось пользоваться родным языком. Ничего не напоминает? Украину комментируем регулярно, новые нечеловеческие законы как в отношении языка, так и в отношении понятия «коренной или некоренной народ».

Возвращаясь к Канаде, которая так любит сегодня прикрывать преступления киевского режима. От голода, сексуального и иных форм насилия, эпидемий и антисанитарных условий в этих полутюремных учебных заведениях, где «окультуривали» и «приобщали к цивилизации», погибли более 6 тыс. детей.

Общие масштабы истребления «первых наций» в колониальный период и позднее, уже в новейшее время, столь велики, что сами власти характеризуют ныне эти деяния как «канадский геноцид».

Несмотря на достигнутый в последние годы определенный прогресс, коренные жители Канады по-прежнему остаются ущемлённой частью населения с низким уровнем жизни и высокими показателями самоубийств, бытового алкоголизма и наркомании. Молодые женщины и девочки- аборигенки, которые еще в 1960-1970-х подвергались принудительной стерилизации, по-прежнему массово фигурируют в полицейской статистике убитых, похищенных и пропавших без вести.

Считаем абсолютно неприемлемым подобное положение дел, призываем официальную Оттаву вместо нравоучений другим по части соблюдения прав человека заняться решением вопиющих проблем у себя дома, и делать это с той же регулярностью, с которой вы вмешиваетесь в чужие внутренние дела.

Об особенностях въезда болельщиков в Российскую Федерацию и выезда из нее во время проведения Чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020

В связи с проведением в июне-июле с.г. в г.Санкт-Петербурге матчей УЕФА 2020 хотели бы напомнить, что с 29 мая по 12 июля с.г. болельщики могут въехать для посещения матчей и выехать из Российской Федерации на основании персонифицированной карты зрителя («паспорта болельщика» или «FAN ID») без оформления виз, по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве.

На официальных интернет-ресурсах РЗУ и сайте МИД России заблаговременно была размещена информация о необходимости оформления «паспорта болельщика» («FAN ID») как в электронном виде, так и на заламинированном бланке для посещения чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020. Наши посольства проводят разъяснительную работу с потенциальными болельщиками.

Также Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации были подготовлены специальные информационные ролики на русском и английском языках. Ссылки на них будут размещены на сайте (в стенограмме этого брифинга) и в социальных сетях МИД России.

Упомянутый «FAN ID» дает возможность многократного безвизового въезда в Российскую Федерацию в период с 29 мая по 2 июля 2021 г. и многократного выезда из Российской Федерации в период с 29 мая по 12 июля 2021 г.

Еще раз настоятельно просим обратить внимание, что иностранцы, желающие посетить матчи УЕФА 2020, должны заранее озаботиться регистрацией и оформлением «паспорта болельщика» на специальном сайте. Это необходимо в том числе в целях недопущения формирования очередей вблизи стадиона «Санкт-Петербург» в дни проведения футбольных состязаний.

О Городском пресс-центре на Чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 в Санкт-Петербурге

Одной из важнейших задач в рамках подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 (ЕВРО 2020) является обеспечение комфортной работы СМИ на территории Российской Федерации на период проведения турнира.

В этой связи хотели бы проинформировать, что сегодня (10 июня) в Санкт-Петербурге начинает свою работу Городской пресс-центр. Он создан специально для представителей СМИ, не имеющих официальной аккредитации UEFA, а также для независимых журналистов и блогеров, намеревающихся осуществлять профессиональную деятельность на территории Российской Федерации по освещению Чемпионата Европы.

В рамках работы Городского пресс-центра на регулярной основе планируется проведение пресс-конференций, брифингов, видеомостов, экскурсий, мастер-классов и других тематических мероприятий, в которых представители СМИ смогут принять участие как в традиционном формате, так и в режиме онлайн. Уже есть опыт такой работы. У нас проходил Чемпионат мира по футболу 2018 г. Городские пресс-центры не просто себя зарекомендовали, но показали с самой лучшей стороны, стали, действительно, правильной находкой. Хорошо помню, как до их открытия в межведомственном формате разрабатывался механизм, алгоритм их действий. Как видите, всё сложилось. Поэтому позитивный опыт, который мы имели в 2018 г., было решено перенести в 2021 г. в рамках чемпионата Европы по футболу.

Городской пресс-центр расположен по адресу: г.Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 70, Дом журналиста, и будет работать до 12 июля включительно.

Время работы: в будние дни – с 10:00 до окончания трансляции матчей, в выходные дни – согласно расписанию трансляции матчей.

Для аккредитации в Городской пресс-центр необходимо подать заявку на сайте: https://media.welcome2020.ru/accreditation/.

Аккредитоваться в Городском пресс-центре могут представители как российских, так и иностранных СМИ. После прохождения процесса аккредитации журналист получит письменное подтверждение. Распечатав его, а также оформив медицинскую страховку на весь срок своего пребывания в России, корреспондент из числа иностранных граждан может обратиться в российское консульское учреждение для получения соответствующей визы. Консульское учреждение – это не только российское генконсульство, это еще и консульские отделы в посольствах.

Аккредитация Городского пресс-центра предоставит возможность осуществлять журналистскую деятельность на территории Санкт-Петербурга и Москвы, а также Ленинградской и Московской областей. Для работы в других регионах представителям СМИ необходимо получить аккредитацию Департамента информации и печати МИД России.

Обращаем внимание, что все мероприятия Городского пресс-центра будут также транслироваться на сайте: media.welcome2020.ru. В связи с эпидемиологической обстановкой рекомендуем вам выбирать онлайн-формат участия.

О текущей ситуации с коронавирусом

Вновь обращаемся к российским гражданам, рассматривающим возможность выезда за рубеж и проведения там летнего отпуска.

Обращаем внимание на актуальность размещенных на информационных ресурсах МИД России рекомендаций при планировании поездок. Просим не пренебрегать теми предупреждениями, которые мы давали – о возможных рисках как санитарного, так и логистического характера. Это всё более чем актуально. Вы сами видите ситуацию в мире. Никто не скрывает, а наоборот, только лишь подчеркивает, что власти той или иной страны в случае обострения эпидемиологической ситуации сохраняют за собой право прибегнуть к экстренному закрытию границ, отмене международного воздушного и наземного сообщения или изменению правил санитарного контроля и т.п. (введение комендантского часа, логистические ограничения и т.д.). Примеров возникновения таких нештатных затруднительных ситуаций (а иногда и драматических) в вопросах трансграничного передвижения граждан предостаточно. Мы вам о них рассказываем.

Ко Дню России

В эту субботу мы будем отмечать государственный праздник – День России. Для нас, дипломатов, сотрудников Министерства иностранных дел, это особый день. Каждое 12 июня мы вновь обращаемся к истокам – тысячелетней истории нашего государства, которое, несмотря на огромный опыт и многослойные культурные пласты остается молодым и современным (ведь самому празднику нет и тридцати лет). Эта синергия позволяет нам приспосабливаться к любым вызовам, в т.ч. и на внешних рубежах. Наглядным примером этому могут служить наши усилия, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, наше сотрудничество с иностранными партнерами в деле «вакцинной дипломатии». Со многими вызовами мы справляемся (говорю сейчас, в большей степени, от лица сотрудников, работающих за рубежом), потому что представляем свою страну. Мы обращаемся к России, наполненные проникновенным, подлинным чувством любви к Отечеству – искренним патриотизмом, свойственным нашей дипломатической службе.

Но сам праздник пройдёт в условиях сохраняющейся во многих странах мира непростой санитарно-эпидемиологической ситуации. Она, к сожалению, продолжает влиять на традиционные формы работы многих российских загранучреждений. Раньше в этот день Посольства проводили государственные приемы, в нынешнем году, как и в прошлом, во многих из них он вновь пройдет либо в виртуальном формате, либо, где это позволит обстановка с коронавирусом, – в смешанно-гибридном. Мы же в сложившихся обстоятельствах в очередной раз творчески подошли к празднованию Дня России. Вместе с коллегами в посольствах, постпредствах и генконсульствах запускаем целую серию глобальных акций в наших социальных сетях. Чтобы не испортить сюрприза, все карты раскрывать не станем (ждите субботы). Будет всё – хештеги, флешмобы и приятные подарки.

Кроме того по традиции в День России будут опубликованы многочисленные материалы: обращения послов, видеотрансляции мероприятий, многое другое. Следите за аккаунтами Министерства и посольств в социальных сетях, включая «РуТьюб» и…. «Тик-Ток».

С наступающим Днем России!

Из ответов на вопросы:

Вопрос: В СМИ появилась информация о том, что ФБР интересуется Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС). Председатель КСОРС Е.Брэнсон заявила, что членам КСОРС в США никаких обвинений не предъявляли. Как Министерство иностранных дел России защищает права соотечественников в связи с давлением ФБР на КСОРС?

Ответ: Могу подтвердить, что американские спецслужбы оказывают давление на активистов организаций соотечественников в США, расценивая их искренние усилия по поддержанию культурно-гуманитарных связей с Россией и улучшению атмосферы в российско-американских отношениях через народную дипломатию как угрозу национальной безопасности. По сути же, под вопрос ставится законное право нашей диаспоры сохранять свою идентичность, язык и сопричастность великому историческому наследию России. Такие действия нельзя назвать цивилизованными и отвечающими демократическим стандартам. Они идут вразрез, противоречат тем посылам, принципам, которые озвучивают США.

Неоднократно по официальным дипломатическим каналам указывали Вашингтону на неприемлемость подобного враждебного подхода, проводили демарши, в т.ч. по линии Посольства России в США перед Госдепартаментом. Если подобная деструктивная практика будет продолжена, это будет иметь самое негативное влияние на двусторонние отношения, и без того перегруженные большим количеством проблем и раздражителей.

Вопрос: В начале июля Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Судан М.Аль-Хусейн заявил, что Хартум готов пересмотреть условия соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота России на красном море. По его словам, Судан хочет более выгодные условия для своей страны. Известно ли о каких условиях идёт речь? Готова ли Россия их выполнить?

Ответ: Действительно, в интервью суданскому телевидению 1 июня с.г. М.Аль-Хусейн допустил возможность внесения изменений в данный документ. При этом он утверждал, что соглашение было заключено в период правления бывшего Президента Судана О.Башира. Хотелось бы отметить в этой связи, что упомянутое соглашение было подписано уполномоченным представителем суданского Переходного военного совета в Хартуме 23 июля 2019 г., то есть уже после смены политического режима в Судане.

Однако этот документ пока не ратифицирован суданцами, поскольку в условиях переходного периода в стране отсутствует обладающий необходимыми полномочиями законодательный орган власти. Соответственно, до вступления в силу данного соглашения в его текст могут вноситься отдельные изменения по согласованию и на усмотрение самих сторон.

Со своей стороны подтверждаем заинтересованность в укреплении партнёрства с Суданом в различных областях, включая военное и военно- техническое сотрудничество, способствовать развитию которого, как мы полагаем, и призвано соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

За более подробными комментариями рекомендовали бы обратиться в Министерство обороны Российской Федерации.

Вопрос: Как известно, двое журналистов государственных СМИ Азербайджана, а также представитель районной исполнительной власти на днях подорвались на мине в Кельбаджарском районе Азербайджанской Республики в ходе выполнения своей профессиональной деятельности. Помним, что глава МИД России буквально недавно на пресс-конференции в Баку отмечал, что поднимал данный вопрос в ходе недавнего визита в Ереван, и заявил, что «у армянского руководства есть понимание необходимости решать эту проблему». Как Вы можете прокомментировать произошедшее, и всё же предполагаются ли какие-то подвижки в данном вопросе – предоставлении карт минных полей, что было бы логичным шагом на пути к миру?

Ответ: Хотела бы отметить, что российская сторона в числе первых отреагировала на эту ужасную трагедию. Посольством России в Баку переданы искренние соболезнования родным и близким журналистов, погибшим в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе Азербайджана. Желаем также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Проблема разминирования территорий является одним из наиболее опасных и трудноустранимых последствий любого вооруженного конфликта. Россия вносит существенный и значимый вклад в процесс постконфликтного разминирования в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах. С 23 ноября 2020 г. усилиями Российского миротворческого контингента обнаружено около 26 тыс. взрывоопасных предметов, очищено более 2,1 тыс. га, проверено более 1 800 зданий и 650 км дорог. Аналогичные мероприятия проводятся по линии МЧС России. С 4 января с.г. по согласованию с азербайджанской стороной российские специалисты обследовали более 550 га и обезвредили около 18 тыс. взрывоопасных предметов на территории Агдамского района, а также провели подготовку группы саперов МЧС Азербайджана.

В регулярных контактах с Баку и Ереваном, в т.ч. на высшем и высоком уровнях, призываем к налаживанию взаимодействия по вопросам разминирования, включая обмен информацией о минных полях. Тема обсуждалась в ходе визитов Министра иностранных дел России в Ереван и Баку в первой декаде мая с.г., о чём Вы тоже упомянули. Рассчитываем, что этот процесс будет ускорен.

Мы последовательно выступаем за то, чтобы все вопросы, имеющие гуманитарное значение, включая возвращение военнопленных и удерживаемых лиц, тел погибших, прояснение судьбы пропавших без вести и многое другое, решались в строгом соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г. максимально оперативно и без каких-либо предусловий.

Вопрос: Из Еревана на официальном уровне мы довольно регулярно слышим, что разблокирование транспортно-экономических связей необходимо и выгодно самой Армении. Вместе с тем, буквально на днях и.о. Премьер-министра Н.В.Пашинян заявил, что «правительство Армении не обсуждало какой-либо вопрос в коридорной логике, не обсуждает и не будет обсуждать». Примерно то же самое заявлял и.о. вице-премьера Армении М.Г.Григорян. Так всё-таки вопрос транспортного коридора обсуждается между сторонами конфликта? И продолжает ли деятельность рабочая группа?

Ответ: Разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе – приоритетная, важнейшая задача, в реализации которой заинтересованы все страны региона, включая Азербайджан, Армению и Россию. Соответствующие договоренности были зафиксированы в уже упомянутых мной сегодня совместных заявлениях Президента России В.В.Путина, Президента Азербайджана И.Г.Алиева и Премьер-министра Армении Н.В.Пашиняна от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г. Работу на этом направлении было поручено вести вице-премьерам трёх государств в рамках трёхсторонней рабочей группы. Отраслевыми специалистами трёх стран проведён экспертный анализ необходимых мер для восстановления коммуникаций, что в принципе позволяет в ближайшей перспективе перейти к поэтапной реализации совместных инфраструктурных проектов.

Рассчитываем, что трёхсторонняя рабочая группа в ближайшее время возобновит свою деятельность в соответствии с трёхсторонними договорённостями лидеров. Они, собственно говоря, и определили направление подобной работы.

При этом инциденты на отдельных участках азербайджано-армянской границы, конечно, не способствуют нормализации общего фона отношений между Азербайджаном и Арменией. Призываем стороны к сдержанности, деэскалации напряженности и решению противоречий исключительно мирным, переговорным путём.

Вопрос: Ранее сообщалось, что по причине пандемии в прошлом году не состоялись мероприятия, которые Россия и Азербайджан рассчитывают провести в этом году. В частности, это Межрегиональный форум в Баку, Дни культуры Азербайджана в России и Форум молодежных инициатив. Что-то известно по датам данных событий?

Ответ: По мере преодоления пандемии и её последствий наши страны постепенно возвращаются к привычной динамике двустороннего взаимодействия и сотрудничества по всем направлениям. В мае с.г. состоялись поездки Министра иностранных дел С.В.Лаврова в Баку и официальный визит Премьер-министра Азербайджана А.И.Асадова в Москву. В начале июня с.г. в Баку проведены плановые межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. До конца текущего года запланирована насыщенная программа межведомственных и межрегиональных контактов, многочисленные совместные мероприятия в сферах экономики, культуры и гуманитарного взаимодействия. Что же касается конкретных дат, то они будут определены в рабочем порядке и только затем анонсированы.

Вопрос: Не могли бы Вы прокомментировать скандал вокруг вскрытых фактов шпионажа датской службы внешней разведки, которая, по всей видимости, выступает в качестве субподрядчика американских спецслужб и шпионит за европейскими странами и их лидерами? Вызывает ли у Вас удивление очень вялая реакция Запада и отсутствие последующих санкций или высылки дипломатов в связи со скандалом вокруг шпионажа датских спецслужб за европейцами в пользу американских властей? Если бы на месте Дании была Россия, то реакция была бы совсем другой.

Ответ: С одной стороны мы это уже прокомментировали и, кстати, сделали это неоднократно, но с другой стороны эта тема безбрежная. Она безбрежная не потому, что совершился некий факт, который стал достоянием гласности и начался огромный международный скандал, а потому что, как Вы правильно отметили, мы – и российские дипломаты, и зарубежные дипломаты, и общественность, и журналисты вообще не видим даже подобия той реакции, которую обычно проявляют европейцы, натовцы, американцы в подобных случаях в отношении других стран. Это феноменально.

То есть получается, когда у западных партнёров нет оснований, фактов и доказательств, но есть некие либо подозрения, либо какие-то мифические истории они формируют коллективную позицию давления, тут же выходят с обвинительными речами и в эту же секунду объявляют приговор с наказанием, а потом начинают это наказание реализовывать. Что только не идёт в ход – высылка дипломатов, захват дипломатической собственности, стоп листы, чёрные списки, санкции всех видов. О полемике и агрессивных заявлениях, о неких воззваниях, петициях, обращениях я вообще не говорю. Мало того, меняется внутреннее законодательство этих стран для того, чтобы предотвращать некие агрессивные действия, будь то со стороны России, Китая или кого бы то ни было ещё. Мы видели, насколько быстро, активно и мобильно западные страны начинают консолидировано реагировать, но в данном случае вообще ничего.

Вчера европейские парламентарии выступили с очередной безумной инициативой о введении санкций в отношении российских граждан в связи с инцидентом с ирландской компанией «Райанэйр» в небе над Беларусью. Причём тут наша страна? Причём тут наши граждане? Причём тут «Райанэйр», Белоруссия и всё остальное? Но вот такая инициатива появилась.

Вы что-нибудь слышали от евродепутатов в плане проекта заявления, решения введения санкций или рекомендаций введения санкций в отношении, например, Соединённых Штатов Америки, которые регулярно на протяжении десятилетий прослушивают европейские страны? В список тех, кого прослушивают, входят Франция и Германия. В Германии вообще что-то невообразимое творится с точки зрения вовлечённости американских спецслужб. Это касается и стран, которые, мне всегда казалось, особо не претендовали на ведущую роль в сфере международной безопасности и т.д. – Швеции, Норвегии, Дании. Причём фантастическим образом США сначала вовлекали Швецию, которая должна была вместе с Великобританией шпионить за своими соседями, а потом, спустя некоторое время, Соединённые Штаты вовлекли Данию, которая уже шпионила за Швецией. Не то, что это неприглядно, не то, что это находится вне закона, – это просто какая-то невозможная грязь.

Но самое фантастическое в этом даже не это. К подобным вещам в истории США мы привыкли. Самое фантастическое – это отсутствие реакции самих стран, которые пострадали – и факты об этом налицо, никто их даже не опровергает – от кибершпионажа. Почему же у Запада проявляется такая чувствительность в отношении мифических угроз и такая абсолютно безразличная реакция в отношении реальных угроз? Наверное, потому что они понимают, что нет у них альтернативы, нет свободы в действиях, нет самостоятельности при решении подобных вопросов или даже реакции на них. Не отменён ни один визит. Наоборот, страны Прибалтики массировано осуществляют сейчас визиты в Данию, которая шпионила за Швецией, Норвегией, Францией и Германией по заказу и при непосредственном участии США. Намерено создаётся политическая поддержка подобным шагам. Это неприлично просто, помимо всего прочего. Вот и всё. Почему и как? Тут уже выводов может быть очень много.

Никакой свободы, демократии внутри страновых объединений, таких как ЕС и НАТО не было и нет и в помине, потому что все решения принимаются исключительно под давлением, нажимом и по велению т.н. «Большого брата» – Соединённых Штатов. Нет ни национальных интересов, которые можно было бы самостоятельно, без оглядки на кого-то реализовывать. Может быть, они и есть, но их реализовывать не дают. Нет воли для того, чтобы даже как-то мягко, но сказать, что подобные шаги недопустимы. Поэтому и придумывают историю с русскими хакерами и китайскими айтишниками, которые угрожают Западу. Для того, чтобы хоть как-то переместить фокус общественного внимания с реальных угроз и реально непотребных действий друг друга или тех, кто доминирует в собственном национальном пространстве на подобные вымышленные угрозы.

Кстати говоря, ещё одна история. ЕСПЧ буквально 2 недели назад вынес окончательное решение по разоблачениям Э.Сноудена. Эти разоблачения как раз касаются слежки, которую осуществляли США, Великобритания и Швеция за гражданами стран ЕС, сбора информации. Даже в ЕСПЧ, структуре, которая идёт в фарватере западного мейнстрима уже признали, что этими странами действительно нарушался целый пакет правочеловеческих норм и принципов. А Вы помните, какая травля началась в отношении Э.Сноудена, нашей страны? Все забыли о том, что это всё находилось вне закона, все забыли о том, что это нарушение прав человека, только не мифическое, а конкретное. Зато все сфокусировались на мнимой угрозе.

Вопрос: Спикер парламента Сербии И.Дачич в начале июня встретился в рамках своего визита в Москву с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. По сообщениям сербских СМИ, одной из тем переговоров было косовское урегулирование. Сербскими СМИ было отмечено, что, по словам С.В.Лаврова, российская сторона согласится с любым решением, которое устроит Белград. При этом не упоминалась необходимость соблюдения резолюции СБ ООН 1244. Значит ли это, что Россия пересматривает свою позицию по Косово и Метохии и более не считает безукоризненное следование букве резолюции СБ ООН 1244 основой для урегулирования косовского конфликта?

Ответ: Подобные измышления находятся исключительно на совести авторов. Либо авторы невнимательно следят за российской позицией, либо намеренно её искажают. Наша страна на всех уровнях регулярно даёт комментарии на этот счёт по актуальным международным поводам, по юбилейным датам в связи с развитием ситуации в регионе. Вы лично и сербские СМИ прекрасно знают нашу позицию. Никаких изменений за прошедшие годы она не претерпела. Выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции СБ ООН 1244. Оно должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН, так как речь идёт об обеспечении международного мира и безопасности.

Действительно, неоднократно подчёркивали на всех уровнях, что мы согласимся с таким решением, которое устраивает сербский народ. Но ещё раз подчеркну, что не увидеть наши ссылки на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 просто невозможно.

Вопрос: Планирует ли Россия какие-то конкретные шаги для того, чтобы не допустить назначения верховного представителя по Боснии и Герцеговине в обход СБ ООН?

Ответ: Мы ведём дипломатические контакты, переговоры в т.ч. и на этот счёт. Как Вы знаете, 7 июня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Французской Республики Ж.-И.Ле Дрианом и Министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Х.Маасом. В ходе контактов были затронуты в т.ч. и аспекты ситуации на Балканах. Российская сторона и непосредственно Министр иностранных дел С.В.Лавров отметил назревшую необходимость закрытия Аппарата Высокого представителя в Боснии и Герцеговине и передачи полноты власти и ответственности за судьбу страны властям БиГ в соответствии с принципами Дейтонского соглашения. Попытки назначения на этот пост нового представителя в отсутствие консенсуса в Руководящем комитете, между самими боснийскими сторонами и в обход СБ ООН несовместимы с интересами стабилизации Боснии и Герцеговины.

Опять же ничего нового в нашей позиции нет, она основана на тех принципах, которые мы ранее озвучивали и уж точно доносили до наших партнёров. Поэтому контакты ведутся, дипломатические усилия прилагаем.

Вопрос: Госсекретарь США Э.Блинкен на этой неделе заявил в Сенате, что завершение строительства «Северного потока-2» – «это реальность», и США вместе с Германией будут искать пути по «смягчению серьезных негативных последствий» от введения газопровода в эксплуатацию. Как в МИД России расценивают подобные заявления и такое «смирение» США? Какой реакции Вы ожидаете от Берлина на подобные намерения Вашингтона? Будет ли это обсуждаться?

Ответ: В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Президент Российской Федерации В.В.Путин заявил об окончании сооружения первой нитки газопровода «Северный поток-2». С учетом завершения этого процесса рассчитываем на ввод магистрали в эксплуатацию до конца текущего года.

Ценим неизменную приверженность Правительства ФРГ реализации этого проекта. Совместно рассматриваем его как исключительно коммерческий, нацеленный на укрепление энергобезопасности Германии и в целом ЕС и, помимо всего прочего, как привлекательный по экологическим параметрам с учетом заявленной цели перехода к «зеленой энергетике». Наша позиция на этот счет неоднократно распространялась и «раскладывалась» различными ведомствами на составляющие. Каждое наше ведомство говорило о том, какую ведет работу, какие цели намечены, что уже достигнуто.

Не понимаем заявления о необходимости «поиска путей смягчения негативных последствий» от эксплуатации газопровода. Сейчас это прозвучало от Госсекретаря США Э.Блинкена, многие эксперты (как мы понимаем, они тоже были заряжены американскими государственными структурами) говорят об этом. Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то и другое лишено какого-либо смысла. За словами должны идти какие-либо факты. О каких фактах говорит американская сторона? Что это за «негативные последствия? Это «негативные последствия» для США, потому что они проиграли ту грязную «игру», которую сами затеяли? Но это их внутренняя проблема. Зачем вообще они затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который никаким образом не касался их континента? Это дело европейцев – нас, стран, находящихся на континенте, как им выстраивать свое взаимодействие. Мы это решим сами.

Если говорилось о «негативных последствиях» в связи с окончанием этой жуткой информационно-политической кампании, пусть сами и комментируют, что они имеют в виду. Никаких «негативных последствий» от этого проекта для европейских стран просто нет. Мы даже не представляем, о чем идет речь.

Что касается того, что США вынуждены были признать, что проект состоялся, это здорово, что они периодически «заглядывают» в реальность.

Вопрос: В прошлом году США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Как расценивает Москва этот факт в свете недавнего миграционного кризиса и попыток Марокко оказать давление на Испанию и Евросоюз посредством угроз наплывом мигрантов? Можно ли ожидать аналогичного решения о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой со стороны России?

Ответ: В упомянутый Вами период мы уже прокомментировали это решение Администрации США. Речь идет о заявлении МИД России от 12 декабря 2020 г. Мы расценили решение американской Администрации как подрывающее общепризнанную международно-правовую базу западносахарского урегулирования, которая предусматривает определение окончательного статуса данной территории через референдум под эгидой ООН. Могу лишь переподтвердить этот подход. Он актуален.

Что касается официальной позиции России в отношении этой застарелой проблемы, то она остается неизменной. Окончательное и справедливое урегулирование возможно исключительно на основе выполнения профильных резолюций Генассамблеи и СБ ООН в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН. Считаем также, что разблокированию мирного процесса способствовало бы возобновление прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО при ооновском посредничестве. Кроме того, необходимо назначить, наконец, нового личного посланника Генсекретаря ООН по Западной Сахаре, пост которого уже свыше полутора лет остается вакантным. Надо завершать этот процесс путем назначения специалиста на эту должность.

В более широком плане убеждены, что вовлеченные стороны в состоянии выработать те развязки, которые отвечали бы интересам региональной безопасности. Скорейшее устранение этого очага напряженности помогло бы наладить эффективное коллективное взаимодействие в борьбе с общими вызовами и угрозами – терроризмом и трансграничной преступностью, запустить интеграционные процессы в Магрибе и решить много других стоящих на повестке проблем.

Вопрос: Как сейчас осуществляется диалог по линии Россия-НАТО? Генсек НАТО заявил, что Россия уходит от диалога. Из МИД России прозвучал комментарий, что Россия готова к нему и обсуждению вопросов, связанных с деэскалацией, но диалог невозможен,если НАТО не примет решения о восстановлении контактов по военной линии. Замминистра обороны России генерал-полковник А.Фомин заявил, что ведомство пригласило руководство НАТО на IX Московскую конференцию по международной безопасности, которая ожидается 22-24 июня. Известно ли о какой-либо ответной реакции со стороны НАТО на это приглашение?

Ответ: Сначала я думала, что мне показалось, потом посмотрела – это действительно так. Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг регулярно делает заявления о том, что «Россия отказывается от диалога с альянсом», «не хочет взаимодействовать», «закрылась от взаимодействия». Мы тут же комментируем: мы не закрылись, а дальше излагаем нашу позицию. И следом он начинает повторять, что «Россия закрылась от диалога», «не взаимодействует», «мы не слышим ответа», и информационно делает все, чтобы навязать общественности через СМИ восприятие того, что наша страна не реагирует на призыв НАТО к взаимодействию. Делается все для того, чтобы наш ответ «потонул» в этом речитативе одного и того же.

Давайте мы еще раз расскажем, как отвечаем натовским партнерам, какова наша позиция и что мы имеем в ответ.

На уровне руководства МИД РФ неоднократно комментировали ситуацию вокруг диалога России и НАТО. Это все актуально. Квинтэссенция нашей позиции (иначе можно говорить на этот счет часами, перечитывать и цитировать Президента России В.В.Путина, Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, Министра обороны России С.К.Шойгу) такова: мы открыты к диалогу с альянсом. Созыв заседания Совета Россия-НАТО действительно востребован, но только в том случае, если дискуссия будет вестись по конкретным темам, нацеленным на снижение военной напряжённости. Это, безусловно, потребует участия военных. Мы же знаем, что НАТО – военно-политический блок, поэтому что же тут нелогичного?

Что касается приглашения Генсека альянса Й.Столтенберга на Московскую конференцию по международной безопасности, то российской стороной получен ответ. Как Вы думаете, каков он? Каждый день мы слышим заявления Й.Столтенберга, что он «очень хочет взаимодействовать с нашей страной», «мяч на стороне России», «Россия отказывается от диалога». Но на наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от посещения указанного мероприятия. Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и его Генсека?

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать появляющиеся в СМИ публикации о том, что Россия собирается вводить электронные визы для т.н. «вакцинного» туризма?

Ответ: На данном этапе Оперативный штаб ввёл мораторий на оформление электронных виз иностранным гражданам. В случае принятия Штабом иных решений, мы будем вырабатывать подходы в рамках тесного межведомственного взаимодействия.

Вопрос: На днях Министр иностранных дел России С.В.Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС. Есть ли сигналы со стороны Евросоюза о готовности идти навстречу России?

Ответ: Наша позиция по отношениям с Европой была только что вновь озвучена Министром иностранных дел России С.В.Лавровым в ходе участия в международных политологических форумах. Страницы стенограмм опубликованы на сайте нашего ведомства.

Могу переподтвердить, что Россия никогда не выступала инициатором свертывания взаимодействия с Евросоюзом или введения каких-либо ограничительных мер. В результате беспрецедентного кризиса доверия, подпитываемого недружественными шагами отдельных стран-членов ЕС, введения незаконных ограничений, отношения Брюсселя с нашей страной оказались на чрезвычайно низком уровне. Такое положение дел не отвечает интересам ни одной из сторон и требует исправления. Эта очевидная истина постепенно пробивает себе дорогу и находит растущее понимание в европейских государствах.

В истинном отношении европейцев – не этого политического бомонда, а граждан европейских стран – мы никогда не сомневались. Мы получаем такой запрос от людей на возобновление нормальных отношений на политическом уровне, обращения, письма, призывы от бизнес-сообщества, общественных деятелей, людей, представляющих гуманитарные направления наших контактов, что становится очевидным вывод о том, что вся эта «игра на понижение» была затеяна вопреки интересам европейских стран и народов.

Мы понимаем, что искусственное навязывание конфронтационной риторики, недружественных действий уходит. Пробивает себе дорогу и находит растущее понимание потребность в контакте и диалоге.

Свидетельством обоюдной заинтересованности в диалоге являются регулярные контакты на высшем уровне. Последний телефонный разговор Президента Российской Федерации В.В.Путина с Председателем Европейского совета Ш.Мишелем состоялся 7 июня (соответствующее сообщение опубликовано на сайте Президента России). В фокусе находился широкий круг вопросов – от здравоохранения до поддержания региональной стабильности. И это не случайно. Россия и Евросоюз – соседи по континенту и естественные партнеры. И имеющиеся разногласия не способны изменить этой реальности.

В наших общих интересах – выстраивать равноправные и честные отношения с опорой на международное право, взаимное уважение и учет подходов друг друга. Готовы к прагматичному и взаимовыгодному сотрудничеству с ЕС в целом ряде сфер. Это здравоохранение, защита окружающей среды, включая противодействие изменению климата, цифровизация, наука и технологии. Этот вопрос в последние месяцы неоднократно обсуждался с официальными представителями Евросоюза и его стран-членов. Есовцы подтверждают свою заинтересованность, но проблема в том, что на словах все так, однако дальше слов они не идут.

При этом со стороны ЕС продолжается линия на проведение «точечных» контактов с отдельными российскими представителями в целях продвижения своего видения по тем или иным вопросам. Понятно, что реального взаимодействия, способного приносить обоюдную пользу России и странам ЕС, такой подход заменить не может. Нужны ответственные совместные усилия, которые отвечали бы взаимным интересам и шли на благо народов наших стран. Еще раз подчеркну, в России к такой созидательной работе готовы. Условия для этого базовые: учет взаимных интересов, понимание, что у каждого государства есть свои национальные интересы, международно-правовая основа такого взаимодействия, отказ от незаконных действий, как например, санкционное давление, агрессивная риторика и т.д.

Вопрос: В преддверии предстоящей встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента США Дж.Байдена у главы Соединенных Штатов состоится ряд встреч в Европе – в рамках «Большой семерки», саммит НАТО, саммит США-Евросоюз. То, что Вы рассказали нам об ожиданиях России и ее готовности к диалогу, очень важно. Но что в Москве ожидают от этой серии саммитов и встреч между членами т.н. «западной коалиции»? Есть сигналы, что возможность для диалога все-таки существует и это может отразиться на саммите двух президентов?

Ответ: Хотела бы подчеркнуть, что работой по содержательному направлению, протокольному обеспечению, информационному сопровождению подготовки саммита занимается Администрация Президента (АП) России. Безусловно, другие ведомства задействованы в этой работе. Но я хотела бы оставить право комментировать это вышестоящим товарищам – Пресс-службе Администрации Президента и АП в целом.

Подробнейшим образом не столько о том, какие ожидания, сколько о том, какова реальность российско-американских двусторонних отношений вчера на форуме «Примаковские чтения» говорил Министр иностранных дел России С.В.Лавров. Стенограмма опубликована на нашем сайте.

Мне кажется, что есть политологический или философский важный момент. Когда Вы (и не только Вы) спрашиваете по поводу того, какие ожидания, уверены ли Вы, что нужно говорить об ожиданиях? Мне кажется, что важно говорить о реалиях. Ожидания могут быть любыми, а вот реалии и их фиксация – это важнейшая вещь. С нашей стороны фиксация реалий – уровень отношений, наличие проблем, «красные линии», которые у нас имеются. Мы обо всем этом говорили публично в ходе наших контактов с американскими коллегами на протяжении длительного времени. Мы их не скрываем. Это и есть самое главное – фиксация реальности и фиксация реальных проблем. Все остальное уже вытекает из этого.

Вопрос: Демографическую ситуацию в России быстро не решить. Огромное количество наших соотечественников хочет получить или вернуть российское гражданство. Наши посольства за границей выдают загранпаспорта. Из-за пандемии въезд в Россию запрещен и оформление документов здесь невозможно. Могут ли наши посольства помочь людям получить вид на жительство или гражданство России? Это были бы наши люди, защитники, которые видят ситуацию на Западе, настрадались. Они помогли бы нам в распространении правдивой информации о положении на Западе и в сравнении ситуации в России с той жизнью. Мы получили бы большое количество наших граждан.

Ответ: Отвлекаясь от Вашего вопроса, хотела бы обратить внимание, что гражданство – это целый набор обязанностей. Это не просто вопрос политической повестки или взглядов. Это институт, предполагающий целый ряд требований, обязанностей как страны перед гражданином, так и гражданина перед государством и обществом. Мне кажется, что так легко рассуждать на эти темы не совсем верно.

Вы абсолютно правы, что с учетом ковидных ограничений возник целый ряд новых проблем, которых раньше никто не предполагал. Мы пытаемся через наши дипломатические и консульские представительства оперативно решать эти вопросы и делать все в соответствии с теми требованиями, которые вырабатываются под эгидой Оперативного штаба, по линии Правительства России и т.д. Мы не одиноки в данном подходе. Многие страны ограничили въезд, перемещения. Понимая, что людям надо общаться, жить, решать свои вопросы, мы учитываем все эти факторы в нашей работе.

Следующий момент, о котором Вы говорите: почему не выдают виды на жительство (ВНЖ)? Потому что есть российские законы, которые регламентируют, какая структура и какое ведомство занимаются оформлением каких документов. Насколько я помню, выдачей и оформлением ВНЖ занимается не МИД России, а другое ведомство, в чью сферу деятельности входят вопросы миграции. В данном контексте мы действуем исходя из нашего законодательства.

Еще раз хотела бы обратить внимание, что жизнь идет и развивается, учитывается большое количество аспектов, которые раньше невозможно было предположить.

С одной стороны, Ваш вопрос предметный, а с другой, – философский. Спасибо Вам за неизменное внимание и интересные предложения.