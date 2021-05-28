Выступление заместителя директора Первого департамента стран СНГ МИД России И.С.Ковальчук на 979-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Вена, 9 июня 2021 года

Тема: «Региональные механизмы безопасности: Организация Договора о коллективной безопасности»

Господин Председатель,

Уважаемые коллеги,

Хотели бы выразить признательность Председательству Армении за инициативу проведения сегодняшнего заседания и приглашение выступить по тематике Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Наша встреча – хорошая возможность для заинтересованного обмена мнениями о роли и вкладе ОДКБ, особенно сегодня, когда ситуация в мировых делах остается напряженной, а государства сталкиваются с многочисленными трансграничными вызовами и угрозами, включая пандемию коронавируса. Очевидно, что эффективно решить эти задачи можно лишь совместно.

ОДКБ рассматриваем как ключевой инструмент обеспечения безопасности и стабильности на постсоветском пространстве.

Обладая серьезными военными и специальными средствами, которые планируется совершенствовать и далее, ОДКБ неизменно придерживается закрепленного в Договоре принципа отдавать приоритет в достижении уставных целей укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, прежде всего, политическим средствам.

Другой не менее важный момент – реализм и прагматизм формулируемых перед ОДКБ задач. Государства-члены не занимаются борьбой с вымышленными угрозами и «ветряными мельницами», не сотрудничают против кого-либо. Совместные усилия концентрируются на обеспечении безопасности и надежной защиты, создания благоприятных условий для поступательного социально-экономического развития государств-членов. Эти подходы лежат в основе Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года.

Российское председательство в Организации в 2020 году проходило на фоне непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в мире и турбулентной ситуации в ряде государств-членов. Тем не менее, организация продемонстрировала свою устойчивость, эффективность и работоспособность в этих обстоятельствах.

Итоговый саммит ОДКБ был ознаменован весомым содержанием. Определены ориентиры дальнейшего развития ОДКБ в различных сферах. Принят обширный пакет документов, направленных на развитие системы коллективной безопасности, основные из которых – План развития военного сотрудничества на 2021-2025 гг. и Антинаркотическая стратегия на 2021-2025 гг.

Согласованные подходы нашли отражение в Декларации Совета коллективной безопасности и Заявлении о формировании справедливого и устойчивого мироустройства. Эти итоговые документы, в соответствии со сложившейся практикой, были распространены в ОБСЕ.

Считаем важным, что приоритетное внимание в Организации уделяется укреплению внешнеполитической координации, межпарламентскому взаимодействию, сотрудничеству с другими международными организациями.

На антитеррористическом треке, о чем подробно проинформировал Генеральный секретарь С.В.Зась, действительно сформирован солидный инструментарий – в рамках развития сил специального назначения Коллективных сил ОДКБ, спецопераций «Канал», «Нелегал», «Наемник», «ПРОКСИ».

Работает механизм информационного обмена в отношении деятельности международных террористических организаций, противодействия им в информационной сфере. Расширяется взаимодействие специальных служб по выявлению и пресечению их деятельности на пространстве ОДКБ, нейтрализации ресурсной базы. В центре постоянного внимания Организации – проблематика иностранных террористов-боевиков.

Не снимается с повестки дня задача укрепления таджикско-афганской границы, в том числе на ее труднодоступных горных участках.

Поддерживаем линию на сопряжение антитеррористических потенциалов ОДКБ, АТЦ СНГ И РАТС ШОС.

Миротворческие силы Организации ежегодно отрабатывают слаженность действий с прицелом на участие в перспективе в операциях ООН по поддержанию мира.

Совершенствуется система кризисного реагирования Организации. Свою эффективность в период пандемии показал Центр кризисного реагирования ОДКБ.

Вместе с союзниками условились нарастить наши усилия по повышению информированности как в странах ОДКБ, так и за рубежом о деятельности Организации. На это в том числе направлена российская инициатива об организации «Дней ОДКБ» в государствах-членах. Особую актуальность такая работа приобретает в свете предстоящих в следующем году юбилейных дат – 30-летия подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летия ОДКБ.

Хотели бы подчеркнуть, что ОДКБ – это не закрытый клуб. Организация с готовностью делится имеющимися у нее опытом и наработками в сфере безопасности.

Значительно расширились возможности ОДКБ по развитию внешних связей с введением статусов наблюдателя и партнера.

Исходим из того, что ОДКБ способна активно взаимодействовать со структурами, занимающимися вопросами региональной безопасности, включая ОБСЕ.

Взаимодействие между ОДКБ и ОБСЕ далеко не исчерпывает свой потенциал. Полагаем, что оно идет на пользу обеим организациям. Такое сотрудничество представляется перспективным с точки зрения укрепления региональной безопасности и стабильности, борьбы с новыми угрозами и вызовами.

Выступаем за дальнейшее развитие контактов между исполнительными структурами ОБСЕ и ОДКБ. Считаем целесообразным продолжать практику выступлений представителей Организации на заседаниях СМИД, Постсовета и других мероприятиях ОБСЕ.

Приветствуем договоренность о предстоящей встрече Генерального секретаря ОБСЕ Х.Шмид с С.В.Засем в ходе ее визита в Москву 22 июня с.г., а также о ее выступлении на заседании Постоянного совета ОДКБ.

Мы заинтересованы в расширении сотрудничества между ОДКБ и ОБСЕ в сферах противодействия терроризму, связанному с ним экстремизму, незаконному обороту наркотиков. У ОДКБ имеется большой опыт в указанных областях.

Ситуация в Афганистане может стать предметом отдельного внимания и обмена оценками ОДКБ и ОБСЕ в сотрудничестве с афганскими коллегами, в том числе в рамках Рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ.

В России (в Казани) в ноябре 2021 г. планируются учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство». Будем вносить предложение о приглашении представителей Секретариата ОБСЕ в качестве наблюдателей.

По мере стабилизации эпидемиологической ситуации считали бы полезным вернуться к идее организации первой совместной конференции ОДКБ и ОБСЕ по вопросам безопасности. Представляется, что реализация данной инициативы способствовала бы выработке конкретных путей деэскалации военно-политической напряженности, укрепления совместных мер доверия и обеспечения безопасности в регионе.

Заинтересованы в дальнейшей координации усилий ОДКБ с ОБСЕ. Рассчитываем, что принявший на себя председательство Таджикистан будет поддерживать на высоком уровне динамику развития ОДКБ, а также нацеленность на углубление диалога между двумя организациями.

Благодарю за внимание.