О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко со спецпредставителем Президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Ф.Жоли

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял специального представителя Президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазу Жоли.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего расширения традиционно дружественных российско-конголезских разноплановых связей. Подтвержден настрой Москвы и Браззавиля на наращивание политического и гуманитарного взаимодействия, рассмотрены ход реализации имеющихся и возможности запуска новых совместных проектов деловой кооперации в сфере энергетики, освоения запасов минерального сырья в Республике Конго, поставок продукции машиностроения. Уделено внимание вопросам сотрудничества в противодействии распространению COVID-19.

Был также проведен предметный обмен мнениями по региональной проблематике, в частности, ситуации в Чаде, ЦАР и Регионе Великих озер, отмечен настрой на сотрудничество по линии международных и субрегиональных объединений, в том числе в контексте председательства Республики Конго в Экономическом сообществе государств Центральной Африки в текущем году.