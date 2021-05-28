О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с политическим директором, директором Второго политического департамента МИД ФРГ Й.Плётнером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял политического директора, директора Второго политического департамента МИД ФРГ Йенса Плётнера.

Состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах отношений России с Европейским союзом, НАТО, взаимодействии в рамках Совета Европы.

С российской стороны было указано на опасные последствия западных конфронтационных подходов в отношении России. Вместе с тем отмечена готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия с европейскими странами, в т.ч. на многосторонних региональных площадках, на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов.