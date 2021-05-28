Выступление Управляющего от Российской Федерации, Постоянного Представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова по пункту повестки дня 6(f) сессии Совета управляющих МАГАТЭ «Соглашение о гарантиях в связи с ДНЯО с Исламской Республикой Иран», 10 июня 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Мы внимательно ознакомились с информацией, представленной в докладе Гендиректора МАГАТЭ о применении Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО в Иране.

В этой связи хотели бы напомнить о том, что основная цель проверочной деятельности Агентства в контексте Соглашения о гарантиях состоит в том, чтобы гарантировать, что весь исходный или расщепляющийся материал в любой мирной деятельности на территории государства не используется для целей, связанных с ядерным оружием или иным ядерным взрывным устройством.

С самого начала мы указывали на то, что остающиеся к Ирану вопросы относительно обнаруженных частиц ядерного материала не заслуживают внимания Совета управляющих в силу их исторического характера и отсутствия рисков с точки зрения нераспространения в настоящем. Применительно к другим странам подобные ситуации решаются в рамках двустороннего взаимодействия и могут тянуться длительное время. В отношении же Ирана излишняя политизация на Совете мешает спокойной работе. К этому добавляются пристальное внимание и передергивания со стороны СМИ, куда доклады Гендиректора, к сожалению, «утекают» на регулярной основе, причем буквально через несколько минут после их появления на так называемом защищенном портале Совета управляющих.

Призываем МАГАТЭ снизить напряженность вокруг данных тем, не политизировать их и вернуться к спокойному техническому взаимодействию с иранской стороной. Проблемные моменты должны быть урегулированы строго в рамках Соглашения о гарантиях. Отмечаем контрпродуктивность каких-либо политических спекуляций и давления извне, которые лишь заведут дело в тупик. В данном случае важно придерживаться принципа разумной достаточности и найти такой выход, который позволит исключить любые распространенческие риски и подвести черту в оставшихся вопросах прежде, чем они превратятся в долгоиграющую проблему.

В докладе Гендиректора МАГАТЭ от 2015 г. об окончательном урегулировании вопросов, связанных с предполагаемой военно-ядерной деятельностью в ИРИ, было зафиксировано, что никакой незаявленной ядерной деятельности после 2009 г. Тегеран не осуществлял, и Совет управляющих Агентства согласился с этими выводами. Обращаем внимание, что данное заключение пересмотру не подлежит, равно как и резолюция Совета управляющих от 15 декабря 2015 г.

Выражаем признательность Гендиректору за постоянные усилия в обеспечении диалога с Ираном. Призываем его продолжить их в интересах урегулирования сохраняющихся вопросов. Отмечаем, что все обязательства, предусмотренные Соглашениями о гарантиях, должны неукоснительно выполняться подписавшими их государствами. Подчеркиваем важность и для Тегерана обеспечить требующееся взаимодействие и дать необходимые пояснения в интересах того, чтобы оперативно убрать проблемные темы с повестки дня Совета. Приветствуем в этом контексте предложение Вице-президента, руководителя Организации по атомной энергии Ирана А.Салехи провести очередной раунд консультаций с Агентством на неделе с 21 июня.

Желаем Тегерану и Секретариату без дальнейших задержек выйти на урегулирование этих вопросов с тем, чтобы устранить наконец данный порядком надоевший раздражитель из повестки дня Совета управляющих, чтобы мы могли сосредоточиться на злободневных темах.

Благодарю Вас, госпожа Председатель.