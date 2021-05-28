О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Генеральным комиссаром БАПОР Ф.Лаззарини

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Генерального комиссара Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Ф.Лаззарини.

Состоялось развернутое обсуждение текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учетом последствий эскалации напряженности 10-21 мая с.г. Были подробно рассмотрены вопросы оказания срочной помощи пострадавшим и нуждающимся, обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа и задачи восстановления ключевых объектов гражданской инфраструктуры.

С российской стороны подтверждена неизменная поддержка агентства, на протяжении многих десятилетий оказывающего содействие палестинским беженцам в секторе Газа и странах региона в области образования, здравоохранения, социальных услуг и улучшения условий жизни в лагерях.