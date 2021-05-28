Об ответных мерах в связи с объявлением сотрудника Посольства России в Северной Македонии «persona non grata»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 июня Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О.Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» сотрудника Посольства Северной Македонии в Москве.

Данная мера является ответом на принятое в мае с.г. северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» дипломата Посольства России в Скопье.