Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о ситуации в Восточном Иерусалиме

Вопрос: Несмотря на объявленное 21 мая прекращение огня между Израилем и сектором Газа, в Восточном Иерусалиме сохраняется взрывоопасная обстановка. Как вы оцениваете вероятность нового всплеска насилия между палестинцами и израильтянами?

Ответ: Обеспокоены сообщениями о сохранении напряженности в Восточном Иерусалиме. В частности, вызывают озабоченность ограничения для арабских жителей города на передвижение по району Шейх Джаррах со стороны израильских служб безопасности. Ситуация может дополнительно обостриться в свете решения о возобновлении рассмотрения в Верховном суде Израиля поданной ранее 4 палестинскими семьями апелляции против их принудительного выселения из упомянутого квартала.

На этом фоне израильские ультранационалистические организации призывают к проведению в Иерусалиме «марша с флагами» через Дамасские ворота и мусульманский квартал Старого города. Есть все основания опасаться, что эта акция повлечет за собой новые столкновения между еврейскими и арабскими жителями Восточного Иерусалима, а также массовые протестные выступления на других оккупированных палестинских территориях.

Настоятельно призываем все стороны воздерживаться от провокационных заявлений или действий, чреватых нарушением общественного спокойствия и новой масштабной эскалацией насилия.

В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника «квартета» международных посредников по БВУ Россия во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами продолжит энергичные усилия в интересах скорейшего возобновления прямых переговоров между израильтянами и палестинцами в целях комплексного урегулирования фундаментальных вопросов окончательного статуса на базе соответствующих решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и принципа «двух государств».

Планируем предметно обсудить эти вопросы со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку Т.Веннесландом в ходе его визита в Москву 10 июня.