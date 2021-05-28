О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин встретился со спецпосланником Генсекретаря ООН по Ливии Яном Кубишем.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся ситуации в Ливии, где уже на протяжении года сохраняется режим прекращения боевых действий. Была выражена поддержка усилиям недавно избранных переходных органов власти – Президентскому совету и Правительству национального единства – по объединению и консолидации государственных, финансово-экономических структур, а также вооруженных сил страны в целях скорейшего прекращения междоусобного конфликта и восстановления ливийской государственности.

Были затронуты вопросы относительно подготовки запланированной на 23 июня с.г. в Берлине министерской встречи по обзору выполнения состоявшейся в январе 2020 г. в столице ФРГ Международной конференции по Ливии.

Я.Кубиш информировал о своих недавних контактах с ведущими ливийскими и региональными силами, а также дальнейших шагах по продвижению всеобъемлющего урегулирования в Ливии в рамках принятой Форумом ливийского политического диалога «дорожной карты».

С.В.Вершинин акцентировал важность укрепления координации международных усилий при ведущей роли ООН по скорейшему выводу Ливии из многолетнего военно-политического конфликта в соответствии с решениями Международной берлинской конференции и резолюцией 2510 СБ ООН.

Была особо подчеркнута готовность России и далее сотрудничать с ливийскими сторонами для сближения их позиций, исходя из важности того, чтобы межливийский диалог охватывал все обладающие влиянием «на земле» политические силы и был нацелен на сохранение территориальной целостности и суверенитета ливийского государства.