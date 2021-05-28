Выступление Управляющего от Российской Федерации, Постоянного Представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова по пункту 5 повестки дня сессии Совета управляющих МАГАТЭ «Проверка и мониторинг в Иране в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности ООН», Вена, 8 июня 2021 года

Уважаемая г-жа Председатель,

Признательны Гендиректору МАГАТЭ Р.Гросси и Департаменту гарантий за подготовку очередного доклада относительно проверки и мониторинга в Иране в свете резолюции СБ ООН 2231.

Доклад совершенно четко демонстрирует, что альтернативы СВПД нет. «Ядерная сделка» является эффективным механизмом, обеспечивающим исключительно мирный характер иранской ядерной деятельности, создающим условия для налаживания торгово-экономического сотрудничества с Ираном и содействующим укреплению безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире. С момента заключения СВПД Иран долгое время оставался наиболее проверяемым государством среди членов МАГАТЭ.

Ситуация вокруг СВПД и его текущее состояние не могут не вызывать беспокойства. Фактически от «ядерной сделки» мало что осталось. Первопричина этого – подрывные шаги администрации Д.Трампа по выходу из договоренности и проводившаяся США политика «максимального давления», которая, к слову, пока так и продолжается. К сожалению, почти все выступающие предпочитали не обращать внимания на это обстоятельство. Однако те, кто берутся утверждать, что ситуация без СВПД лучше, чем с ним, просто передергивают факты и игнорируют объективную реальность в своих политических целях. Давайте посмотрим на то, что происходит сейчас: иранская ядерная программа развивается опережающими темпами, возможности проверочной деятельности Агентства существенно ограничены, безопаснее на Ближнем Востоке не стало. В случае если вернуть «ядерную сделку» не получится, то все это продолжится и усугубится. Впрочем, пока МАГАТЭ удается обеспечивать приемлемый уровень прозрачности иранской ядерной программы в условиях действующего в ИРИ закона о стратегических мерах. Насколько можно судить, несмотря на отдельные рабочие моменты, Тегеран идет на сотрудничество и не чинит инспекторам препятствий.

Россия неизменно поддерживает СВПД и выступает за возвращение к полноценной и скорейшей реализации всех элементов договоренности всеми ее сторонами. Видим политическую решимость и усердие наших партнеров и коллег по переговорному процессу – в первую очередь самих Ирана и США, а также КНР, Великобритании, Германии и Франции – добиваться восстановления «ядерной сделки» как можно быстрее. Мы также самым активным образом участвуем в этом процессе. Признательны Европейской внешнеполитической службе за усилия по эффективной координации переговорного процесса.

Восстановление СВПД соответствует интересам всего международного сообщества. Ведь это позволит привести иранские усилия в ядерной области, включая уровень обогащения урана, его запасы, количество центрифуг, в соответствие с параметрами «ядерной сделки» и вернуть плотный контроль со стороны Агентства. В этом контексте важное значение будет иметь оперативное возобновление применения Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях, Модифицированного Кода 3.1, а также других добровольных мер транспарентности.

Законодательное решение Тегерана о прекращении с 23 февраля части своих обязательств, предусмотренных СВПД, включая Доппротокол, стало ответом на варварские действия в отношении иранского ученого. Тем не менее благодаря заключенным Гендиректором МАГАТЭ и Вице-президентом, руководителем Организации по атомной энергии Ирана А.Салехи временным «техническим пониманиям» Агентство получило возможность продолжить необходимый мониторинг. Приветствуем решение иранской стороны о продолжении функционирования предусмотренных этими договоренностями систем контроля до 24 июня. С их помощью Секретариат в будущем получит возможность восстановить картину происходившего на иранских объектах и возобновить полноценную проверку. Важную роль в этом деле сыграли эффективные и выверенные действия Гендиректора МАГАТЭ Р.Гросси. Мы благодарны ему за это.

Данная ситуация лишний раз демонстрирует, что те, кто пытается сорвать восстановление СВПД с помощью провокаций, на деле получают обратный результат. В этой связи серьезную озабоченность вызывает инцидент на уранообогатительном заводе в Натанзе 11 апреля. К счастью, в результате него не последовало человеческих жертв и не произошло загрязнения окружающей среды.

Члены Совета управляющих и все здравомыслящие страны, которых всерьез беспокоит судьба режима ядерного нераспространения и международная безопасность, должны поддержать проходящие в Вене переговоры по СВПД. Российская Федерация, со своей стороны, продолжит делать все от нее зависящее в интересах их успешного завершения.

Благодарю Вас, уважаемая г-жа Председатель.