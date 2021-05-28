О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь Н.Н.Борисевичем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь Н.Н.Борисевичем.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы отношений России и Белоруссии со странами Азии, провели обмен мнениями о развитии ситуации в сфере региональной безопасности, а также российско-белорусском взаимодействии в АТР.