Новости
9.06.2118:55
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь Н.Н.Борисевичем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
9 июня состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с заместителем Министра иностранных дел Республики Беларусь Н.Н.Борисевичем.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы отношений России и Белоруссии со странами Азии, провели обмен мнениями о развитии ситуации в сфере региональной безопасности, а также российско-белорусском взаимодействии в АТР.