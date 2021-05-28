О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Австрии в Москве Й.Айгнером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Австрии в Москве Й.Айгнера в связи с предстоящим завершением его дипломатической миссии в России.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии безопасности в Европе, проблемах и перспективах эволюции отношений Россия–ЕС, ситуации в ОБСЕ. Затронут ряд актуальных тем международной повестки дня, включая положение в регионе Западных Балкан.