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9.06.2117:37

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Австрии в Москве Й.Айгнером

1174-09-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Австрии в Москве Й.Айгнера в связи с предстоящим завершением его дипломатической миссии в России.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии безопасности в Европе, проблемах и перспективах эволюции отношений Россия–ЕС, ситуации в ОБСЕ. Затронут ряд актуальных тем международной повестки дня, включая положение в регионе Западных Балкан.

 

 

 

 

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