О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Греческой Республики в Российской Федерации Е.Нассика

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Греческой Республики в Российской Федерации Е.Нассика.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Намечены дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиаса 24 мая с.г. в Сочи.

Отмечена важность продолжения контактов между внешнеполитическими ведомствами по различным аспектам международной повестки дня, а также проведения мероприятий Года истории Россия – Греция в 2021 г. под патронатом Президента Российской Федерации и Премьер-министра Греческой Республики.

Также затрагивались отдельные вопросы состояния отношений Россия – ЕС.