О консультациях первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титова с первым заместителем Министра иностранных дел Швеции Р.Рюдбергом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня в Москве состоялись политконсультации первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титова с первым заместителем Министра иностранных дел Швеции Р.Рюдбергом.

Обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы российско-шведских двусторонних отношений, включая график предстоящих политических контактов. Констатировано обоюдное намерение сторон укреплять практическое взаимодействие, прежде всего, в торгово-экономической сфере, включая работу межправительственного Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.

Внимание шведской стороны обращено на то, что продолжающиеся недружественные заявления в отношении России властей Швеции не способствуют развитию двусторонних отношений и атмосфере доверия на Севере Европы.

В.Г.Титов и Р.Рюдберг обменялись мнениями по широкому кругу международных вопросов, включая ситуацию на Украине, в том числе с учетом председательства Швеции в ОБСЕ, отношения Россия–ЕС, ближневосточное урегулирование и ряд других вопросов.

Отдельное внимание было уделено укреплению безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря, а также взаимодействию в региональных структурах на Севере Европы и в Арктике с акцентом на председательство России в Арктическом совете в 2021-2023 гг.