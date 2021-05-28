О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Австрии в Москве Й.Айгнером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Австрии в Москве Й.Айгнера в связи с предстоящим завершением его дипломатической миссии в России.

Состоялся обмен мнениями об актуальных проблемах на пространстве СНГ, перспективах урегулирования региональных кризисов, других аспектах международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.