О российско-турецких межмидовских консультациях

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 июня в Москве прошли российско-турецкие межмидовские консультации с заместителем Министра иностранных дел Турецкой Республики С.Оналом. С российской стороны в консультациях приняли участие заместители Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин, А.В.Грушко и А.Ю.Руденко.

Был предметно рассмотрен комплекс вопросов международного содействия разрешению сирийского, нагорно-карабахского, палестино-израильского и других региональных кризисов, политические аспекты их урегулирования на основе международных норм и соответствующих резолюций СБ ООН. Состоялся обмен мнениями о дополнительных мерах, нацеленных на ликвидацию очагов напряженности в зонах конфликтов, поддержание устойчивых режимов перемирия, а также наращивание гуманитарной помощи и возвращение беженцев посредством координации усилий на многосторонних площадках.

В контексте обсуждения текущей ситуации в Закавказье, на Украине и в Центральной Азии констатирован обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности в этих регионах. Дана высокая оценка деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Условлено продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей в Закавказье.

С российской стороны была акцентирована необходимость взвешенного подхода к ситуации на юго-востоке Украины, недопустимость поддержки милитаристских устремлений Киева и разного рода антироссийских инициатив.

Участники консультаций сошлись во мнении о важности поддержания высокой динамики российско-турецкого политического диалога, возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки плотных рабочих контактов по линии заинтересованных ведомств и полномасштабного авиасообщения между Россией и Турцией.

Условлено продолжить обсуждение всего комплекса двусторонних связей. Особое значение имеет наращивание взаимодействия в сфере борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции, в том числе налаживание совместного производства российской вакцины «Спутник V» на территории Турции.