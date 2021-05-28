Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова участникам информационной встречи Группы стратегического видения «Россия – исламский мир»

Уважаемый Рустам Нургалиевич,

Уважаемые дамы и господа,

Коллеги, друзья,

Рад приветствовать послов государств-членов Организации исламского сотрудничества, глав субъектов Российской Федерации, руководителей религиозных объединений, всех участников сегодняшней встречи. Высоко ценим ваши усилия, направленные на укрепление отношений между Россией и мусульманским миром.

Рассматриваем страны ОИС как единомышленников в деле дальнейшей демократизации международной жизни, ее выстраивания на прочном фундаменте Устава ООН. Нас объединяет уважение неотъемлемого права народов мира самим определять свою судьбу, неприятие навязывания им каких-либо универсальных моделей развития.

Поэтому закономерно, что Россия и исламские страны тесно и плодотворно взаимодействуют в различных форматах. Убежден, что это во многом связано и с нашим собственным историческим опытом. Общеизвестно, что в России испокон веков в мире и согласии проживают представители различных цивилизаций, религий и культур. Такое единство в многообразии позволяет по максимуму раскрывать творческий созидательный потенциал на благо общего Отечества.

С удовлетворением констатирую, что наращивание связей с мусульманскими странами пользуется широкой поддержкой в российском обществе, включая, разумеется, регионы, в которых значительная часть граждан исповедует ислам. Радует и то, что страны-участники ОИС демонстрируют встречную заинтересованность.

Значительный вклад в общие усилия вносит Группа стратегического видения «Россия – исламский мир», которую – по поручению Президента В.В.Путина – возглавляет глава Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Сегодня на ее площадке выдвигаются и прорабатываются различные инициативы, ориентированные на расширение нашего разнопланового партнерства.

Отрадно, что, несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку, Группа не сбавляла набранный темп. Об итогах проделанной работы, а также о планах на будущее предстоит поговорить в ходе сегодняшней встречи.

В заключение хотел бы пожелать всем вам, вашим близким мира, здоровья и благополучия.

С.ЛАВРОВ