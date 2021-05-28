О встрече руководства Дипломатической академии МИД России с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути М.А.Юсуфом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

9 июня Дипломатическую академию МИД России посетила делегация Республики Джибути во главе с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Махамудом Али Юсуфом.

В ходе состоявшейся беседы М.А.Юсуфа с руководством ДА были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества России со странами африканского континента в сфере образования с целью практической реализации решений и договоренностей, достигнутых на саммите «Россия-Африка» в Сочи в 2019 г., а также ряд аспектов российско-джибутийского взаимодействия в этой области в контексте подготовки второй российско-африканской встречи на высшем уровне в 2022 г.

Была выражена готовность придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в учебной и научной областях, подробно обсуждены практические вопросы такого взаимодействия.

В ходе визита между Дипломатической академией МИД России и Институтом дипломатических исследований МИД Джибути был подписан Меморандум о взаимопонимании, основной задачей которого является формирование благоприятных условий для осуществления регулярных контактов и сотрудничества в области подготовки и переподготовки дипломатических кадров, а также развития совместных научных исследований.