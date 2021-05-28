О террористическом акте в Буркина-Фасо

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 июня в результате нападения боевиков-джихадистов на деревню Солхан в провинции Яга на северо-востоке Буркина-Фасо погибло около 160 человек, десятки ранены. По имеющейся информации, данная вылазка экстремистов стала наиболее масштабной с 2015 г. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из террористических группировок. В стране объявлен трехдневный траур.

В Москве решительно осуждают это бесчеловечное кровавое преступление и выражают надежду, что его организаторы и исполнители понесут суровое и заслуженное наказание. Вновь призываем к активизации скоординированных усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом.

В этот тяжелый час мы солидарны с народом и правительством Буркина-Фасо, сочувствуем горю родных и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.