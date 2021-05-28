Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на международном форуме «Примаковские чтения» в режиме видеоконференции, Москва, 9 июня 2021 года

Уважаемый Александр Александрович,

Уважаемые дамы и господа,

Друзья,

Признателен за приглашение в очередной раз выступить на «Примаковских чтениях». Это одна из наиболее авторитетных (хотя, наверное, самая молодая) международных площадок заинтересованного, профессионального диалога. Хотел бы поблагодарить руководство ИМЭМО за инициирование этой площадки и за организационную работу, проделанную для подготовки нынешней встречи, несмотря на пандемические ограничения.

Приветствую всех участников форума – представителей российского и зарубежного экспертно-политологического сообщества. Диалог на нынешнем этапе по всем вопросам «мироздания» крайне необходим.

Чтения неразрывно связаны с интеллектуальным наследием Е.М.Примакова – великого государственного деятеля. Именно в его бытность Министром иностранных дел Российской Федерации были заложены принципы современной внешней политики нашей страны – самостоятельность, прагматизм, многовекторность, уважение международного права, открытость к сотрудничеству со всеми, кто готов это делать на равноправной, взаимоуважительной основе. Эти принципы легли в фундамент Концепции внешней политики Российской Федерации, которая была одобрена в 2000-м году после избрания Президентом России В.В.Путина и впоследствии модифицировалась. Сейчас действует её редакция от 2016 г. Но все эти принципы, перечисленные мной, которые были сформулированы академиком Е.М.Примаковым, сохраняют свою преемственность.

Для России важное преимущество заключается в том, что упомянутые принципы позволяют нам обеспечивать предсказуемость и устойчивость нашей внешней политики. Это особенно важно в условиях, когда вся мировая система переживает крайне противоречивый этап своего развития, находится в состоянии повышенной турбулентности. Но, как гласит китайская мудрость, нынешний момент открывает большие возможности, которыми важно воспользоваться на благо развития сотрудничества в интересах всех народов мира. Мы видим, как укрепляются позитивные тенденции. Прежде всего упомянул бы в этом ряду укрепление новых центров экономического и политического влияния, демократизацию межгосударственных связей в целом. Этот процесс, кстати, был «предсказан» еще в середине 1990-х Евгением Максимовичем в его концепции формирования многополярного мира.

Россия будет активно способствовать продолжению мирных перемен в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем. Но мы реалисты и не можем игнорировать упорное, я бы даже сказал, агрессивное нежелание наших западных коллег признавать эту объективную действительность как она есть. Не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило. Индикатором состояния умов в ведущих странах Запада станут итоги предстоящих саммитов «семерки», НАТО и в формате США-ЕС.

Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, основанному на фактах, предпочитают действовать в духе «хайли лайкли». Примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий и размывает возможности дипломатии как важнейшего инструмента внешней политики.

Тем более нерациональным, бесперспективным выглядит то рвение, с которым западные коллеги взялись за продвижение печально известной концепции «миропорядка, основанного на правилах». Правила всегда нужны. Напомню, что Устав ООН – это тоже свод правил, но правил универсально принятых, согласованных всеми членами международного сообщества, никем не подвергаемых сомнению. Это называется международным правом. Устав ООН – основная часть международного права, его фундамент. Наши западные коллеги, когда уходят от использования термина «международное право» и применяют выражение «миропорядок, основанный на правилах», имеют в виду совсем другое: выработку в западноцентричных форматах неких концепций, подходов, выдающихся потом за идеал мультилатерализма, за истину в последней инстанции. Такие действия предпринимаются в сфере химического оружия, в сфере журналистики, в сфере кибербезопасности, международного гуманитарного права. По всем этим вопросам существуют универсальные организации, но наши коллеги, прежде всего в ЕС, а также в США, хотят продвигать свою концепцию по каждому из этих направлений. На вопрос, почему не делать это в высшей структуре мультилатерализма – в ООН, ответа ясного нет. Нам понятно, что, конечно, гораздо сложнее продвигать какие-то свои инициативы, достигать договоренностей в универсальном формате, где есть не только «послушные» члены западного клуба, но есть Россия, Китай, Индия, Бразилия, африканские страны. Посмотрим, как эта концепция «миропорядка, основанного на правилах» будет преломляться в результатах уже объявленных мероприятий, включая т.н. саммит демократий, анонсированный Президентом США Дж.Байденом, а также инициативы в сфере мультилатерализма, объявленные Президентом Франции Э.Макроном и рядом других лидеров.

Убежден, что мы не можем игнорировать непреложный факт, заключающийся в том, что нынешнее мироустройство – это сумма договоренностей держав-победительниц во Второй мировой войне. Россия будет возражать тем, кто хочет подвергнуть сомнению итоги этой войны. Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории. У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную, «демократизаторскую» повестку. Нам давно уже понятно, что навязывание извне моделей развития ни к чему хорошему не приводит. Посмотрите на Ближний Восток, Север Африки, Ливию, Йемен, Афганистан.

Специфика текущего момента в том, что пандемия коронавируса существенно ускорила ход событий, при этом не только не разрешила имеющиеся проблемы, но и породила новые вызовы. Имею в виду всеобщий экономический спад, разрыв производственно-сбытовых цепочек, усиление настроений изоляционизма, геополитический оппортунизм. При этом эта общая беда через все эти обострившиеся проблемы стала напоминанием и о беспрецедентной взаимозависимости всех членов международного сообщества. Никто не может «отсидеться в тихой гавани». Наверное, это один из главных уроков, который нам нужно извлечь.

Россия выступает за сотрудничество со всеми, еще раз подчеркну, на основе взаимного уважения, равноправия, поиска баланса интересов. Мы видим самостоятельную ценность в каждом международном партнере – и в двусторонних делах, и в многосторонних сферах. Дорожим дружбой со всеми, кто отвечает взаимностью и готов искать честные договоренности, а не пытаться работать ультиматумами и односторонними требованиями.

Вопросы, которые мы готовы обсуждать, охватывают практически все актуальные сферы человеческой жизни: безопасность, торговля, охрана окружающей среды, климата, цифровая трансформация, искусственный интеллект и многое другое.

Россия продвигает свои подходы на пространстве Евразии. На принципах, упомянутых мной, функционируют Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Эти объединения построены исключительно на принципах добровольности, равноправия и общей выгоды. Здесь нет «начальников» и «подчиненных». Все эти организации работают на созидательные цели и не направлены против кого бы то ни было, тем более не претендуют на распространение т.н. узко сформулированных ценностей на весь земной шар, требуя их соблюдения от всех без исключения государств, как мы это наблюдаем в ряде других интеграционных структур.

В числе наших безусловных приоритетов – укрепление всеобъемлющего взаимодействия с Китаем. В этом году мы отмечаем 20-летие большого двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этом же ряду и углубление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Именно так оно называется в документах, которые принимались на высшем уровне. Расширяем сотрудничество с членами АСЕАН, другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Делаем это в русле объединительной философии, лежащей в основе выдвинутой Президентом России В.В.Путиным инициативы содействовать формированию Большого Евразийского партнерства. Оно открыто для всех без исключения стран нашего общего Евразийского континента, принадлежность к которому резко увеличивает сравнительные преимущества в высококонкурентном мире для всех евразийских стран при понимании, что они будут пользоваться этими естественными, Богом данными преимуществами, а не пытаться проводить на континенте новые разделительные линии и углублять старые.

Концепцию, о которой я говорю - «Большого Евразийского партнерства» - в принципе поддерживают и Китай, и Индия. Она высоко оценена в рамках ШОС. Мы обсуждаем ее со странами АСЕАН. Открыты для разговора с ЕС как естественным соседом на этом огромном континенте.

Считаю, что такие форумы, как «Примаковские чтения», являются идеальными площадками для обсуждения идей, возникающих в этой связи. Наверняка, могут быть какие-то альтернативные подходы, но мы хотим, чтобы дискуссия была обращена в будущее в интересах всех стран этого огромного региона.

Россия будет продолжать активно содействовать решению международных конфликтов. Мы работаем в Сирии, помогаем восстановлению мирной жизни после того, как остановили кровопролитие в Нагорном Карабахе. Активно содействуем международным усилиям по урегулированию в Афганистане, Ливии, вокруг Ирана, на корейском полуострове, во многих других «горячих точках».

Говорю об этом не для того, чтобы привлечь внимание к нашим достижениям. У нас нет комплекса неполноценности (равно как и нет «комплекса полноценности» в мировой политике), но мы всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Это наша историческая миссия, она уходит корнями в столетия нашей истории. Поэтому будем продолжать, в том числе и таким, на первый взгляд, нерешаемым проблемам, как ближневосточное урегулирование. Мы активно добиваемся скорейшего возобновления работы Квартета международных посредников, продвигаем Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Открыты для скорейшей организации встречи лидеров Израиля и Палестины в Москве. По понятным причинам сейчас нужно дождаться результатов внутриполитических процессов в Израиле. Но, к огромному сожалению, наши многократные, многолетние напоминания о том, что нельзя продвигать Концепцию нормализации отношений между Израилем и арабами в ущерб палестинской проблеме, были проигнорированы. Думаю, что это одна из серьезнейших проблем, которая будет только усугубляться.

Активно продвигаем задачу согласования уже в многостороннем формате в рамках ООН правил ответственного поведения в информационном пространстве. Продвигаем сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Хочу подчеркнуть, вопреки тому, что пытаются нам приписывать на Западе, мы неизменно заинтересованы в прагматичных, взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, включая сам Запад – будь то США или их союзники по НАТО, или ЕС. Продвигаем целую серию инициатив по недопущению полного развала договоренностей и понимания в сфере разоружения, контроля над вооружениями, нераспространения после того, как американцы разрушили многие из договоров, например, ДСНВ-3. Мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере, в Европе. Несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора, равно как натовцы уже больше двух лет просто забалтывают наши предельно конкретные предложения, нацеленные на деэскалацию, снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России и Североатлантического альянса.

Мы готовы к работе совместно с любым партнером, но никакой «игры в одни ворота» не будет. Ни санкции, ни ультиматумы не годятся для того, чтобы пытаться разговаривать с нами и достигать каких-то договоренностей.

В заключение процитирую Е.М.Примакова: «Сильная Россия сегодня не должна ассоциироваться с угрозой стабильности в мире. К выводу об опасности, исходящей от России, может привести только инерционность мышления…». Россия никогда не будет отворачиваться от своих коренных ценностей, будет верна духовным истокам, своей стабилизирующей роли в международной политике. Поэтому будем и далее делать все необходимое для твердого, но неконфронтационного продвижения наших национальных интересов, налаживания сотрудничества с самым широким кругом государств. Единственное что подчеркну – не надо принимать нашу готовность к диалогу с любым партнером за слабость. Президент России В.В.Путин не так давно в ответ на ультиматумы Запада подчеркнул, что «красные линии» в отношениях с зарубежными партнерами будем определять мы сами и прежде всего будем отстаивать свои взгляды на мироустройство, на то, как надо развивать международные отношения, в полном соответствии с теми принципами, ценностями, которые закреплены не в чьих-то узко согласованных документах, а в Уставе ООН.

Продолжение следует...