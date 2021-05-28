Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с обвинительным приговором Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в отношении Р.Младича

8 июня Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов подтвердил приговор бывшему главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Ратко Младичу.

Приговор Р.Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта. Обвинительный приговор Р.Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания «гаагским правосудием» других участников конфликта тех лет, таких как хорватский генерал А.Готовина, косовар Р.Харадинай и бошнякский полевой командир Н.Орич.

Отличительные черты функционирования Остаточного механизма и его предшественника – Международного трибунала по бывшей Югославии – игнорирование фактов и исторического контекста событий, связанных с распадом Югославии, подрыв усилий по урегулированию последствий конфликта и восстановлению доверия на Балканах.

Помимо этого, процесс над Р.Младичем сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого. На всем его протяжении адвокаты и члены семьи Р.Младича боролись за соблюдение его права на здоровье и адекватную медицинскую помощь. Однако заявления, направленные для этих целей, были отвергнуты судьями. В течение нескольких лет законным представителям генерала не предоставлялась полная и адекватная медицинская информация о его здоровье, независимые – в действительности, а не на бумаге – врачи к Р.Младичу не допускались. Ходатайства о временном освобождении подсудимого для целей лечения в России или Сербии, несмотря на предоставленные государственные гарантии, были также отклонены.

Исходим из того, что деятельность Остаточного механизма в части дел, касающихся бывшей Югославии, должна завершиться в самое ближайшее время, после чего эта постыдная глава в истории международного уголовного правосудия будет закрыта.