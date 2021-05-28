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9.06.2113:40
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Кубы в России Х.Гармендией Пеньей
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с Послом Кубы в России Х.Гармендией Пеньей.
Были обсуждены актуальные вопросы российско-кубинского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической сферах.
Подтверждена неизменная позиция двух стран в отношении необходимости безотлагательной отмены экономической, торговой, финансовой блокады Кубы со стороны США.