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9.06.2113:40

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Кубы в России Х.Гармендией Пеньей

1164-09-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

9 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с Послом Кубы в России Х.Гармендией Пеньей.

Были обсуждены актуальные вопросы российско-кубинского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической сферах.

Подтверждена неизменная позиция двух стран в отношении необходимости безотлагательной отмены экономической, торговой, финансовой блокады Кубы со стороны США.

 

 

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