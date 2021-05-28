О встрече с послами латиноамериканских стран в Дипломатической академии МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 июня в Дипломатической академии МИД России состоялась встреча с главами и представителями дипмиссий стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) в Российской Федерации.

Член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко подробно осветил планы Академии на ближайшее будущее, обозначил возможности Дипломатической академии в вопросах подготовки и переподготовки представителей внешнеполитических ведомств разных стран, а также представил главам дипмиссий программу краткосрочных курсов для стажировки аккредитованных в Москве латиноамериканских дипломатов осенью этого года.

Директор Латиноамериканского департамента МИД России А.В.Щетинин рассказал о состоянии и развитии сотрудничества с латиноамериканскими государствами, отметив, что ЛАКБ является одним из самых перспективных партнеров нашей страны по различным направлениям взаимодействия.

В качестве приглашенных гостей выступили заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив И.О.Карачин и президент Российского союза туриндустрии А.В.Игнатьев.

Участники встречи обсудили идею проведения осенью этого года конференции, посвященной развитию отношений России со странами Латинской Америки.

В заключение А.В.Яковенко рассказал о новых информационных площадках Дипломатической академии – журнале «Дипломатическая служба и практика» и электронном журнале «Дипломат», предложив руководителям дипломатических миссий принять участие в их работе в качестве авторов статей и материалов посольств.