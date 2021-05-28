О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути М.А.Юсуфом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути Махамудом Али Юсуфом, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В ходе обстоятельного обсуждения вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-джибутийских отношений был подтвержден настрой Москвы и Джибути на углубление политического диалога, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширение образовательных и гуманитарных связей.

Состоялся также доверительный обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке дня, включая ситуацию, складывающуюся на Африканском Роге. При этом подчеркивалась необходимость преодоления существующих между странами региона разногласий исключительно мирными средствами, в полном соответствии с нормами международного права.

Особое внимание было уделено содержательным аспектам подготовки и проведения второго саммита Россия-Африка в 2022 г.