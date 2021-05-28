Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова организаторам, участникам и гостям заседания Ливадийского клуба «Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка»

Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей заседания Ливадийского клуба, которое проходит в гостеприимной Ялте.

Проведение вашего мероприятия с участием представителей экспертно-политологического сообщества, российских и зарубежных СМИ, наших соотечественников – свидетельство востребованности широкого деполитизированного гуманитарного и научного сотрудничества. Министерство иностранных дел России будет и впредь поощрять такие усилия, направленные на поддержание доверия и взаимопонимания между народами, продвижение объективной информации о Крыме, развенчание различных пропагандистских мифов и стереотипов.

Тема вашего интеллектуального слета представляется весьма актуальной. Рассчитываю, что встреча пройдет в конструктивном ключе, внесет вклад в более полное осмысление разворачивающихся на мировой арене сложных процессов. И, разумеется, будет способствовать дальнейшему развитию внешних связей Республики Крым.

Желаю вам интересных дискуссий и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ